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Lens pique une colère et plombe son derby

Lens
parEric Bethsy
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Furieux après les incidents du match de Ligue des Champions à Bruges (0-3) mercredi dernier, le Racing Club de Lens a puni ses supporters. Aucun d’entre eux ne pourra s’installer dans le parcage visiteur pour le derby à Lille vendredi. Une décision improbable.
Réputés pour leur ferveur à Bollaert, les supporters du Racing Club de Lens ne sont pas irréprochables. Les fans des Sang et Or ont pris la mauvaise habitude de ne pas respecter les règles lors des matchs de Ligue des Champions. A l’occasion du succès arraché à Prague (3-2) le 10 septembre dernier, les fidèles du club artésien s’étaient distingués à cause de fumigènes allumés dans leur tribune.

Pas de parcage lensois à Lille

La direction avait alors reçu une amende de 15 000 euros de la part de l’UEFA, ainsi qu’une fermeture de parcage avec sursis. L’avertissement n’a pourtant pas suffi pour calmer les supporters lensois de nouveau coupables du même dérapage à Bruges mercredi dernier. Autant dire que le Racing Club de Lens s’expose à la révocation de son sursis. Mais avant même de recevoir la sentence, le club de Joseph Oughourlian a lui-même décidé de sanctionner ses fans pour le derby à Lille prévu vendredi.
« Suite aux événements survenus lors du déplacement à Bruges, je vous informe que le RC Lens a pris la décision de laisser fermer son espace visiteurs à Lille ce week-end, ont pu lire les groupes de supporters lensois dans un courrier envoyé par Arnaud Goubelle, référent supporter du club, et que RMC a pu se procurer. Il n'y aura donc aucune commercialisation de billets pour le derby et le parcage restera vide. »
Une décision improbable dans la mesure où les clubs sanctionnent rarement leurs supporters, voire leur équipe, de cette manière. De toute façon, compte tenu du contexte sécuritaire, les autorités pensaient déjà prononcer une interdiction de déplacement.
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