Lens pique une colère et plombe son derby

Ho si et j’ai vu celui de yamal 🤣
ben si... Les mots ont un sens et tout n'est pas forcement noir ou blanc tu vois... donc moi je pense que si c'est Kane ce ne sera pas un scandale .... Meme si je le répète, pour moi le ballon d'or doit revenir a Mbappe
Franchement... ce serait incompréhensible de voir que Kylian Mbappé ne soit par le nouveau Ballon d'Or ce soir. Cela ne sert à rien de se dire que si Kane avait le Ballon d'Or... ce serait un moindre mal. Donner le Ballon d'Or à un joueur alors qu'il y a meilleur que lui... ce serait incompréhensible.
Le Barça va faire des cauchemars pendant un bon bout de temps.
https://www.facebook.com/reel/1485227256802756 😆
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|8
|5
|1
|2
|18
|14
|4
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|6
|5
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|4
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|16
|12
|4
|12
|8
|4
|0
|4
|18
|13
|5
|12
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|1
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|10
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|1
|10
|8
|3
|1
|4
|12
|18
|-6
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|7
|8
|1
|4
|3
|11
|16
|-5
|7
|8
|2
|1
|5
|12
|18
|-6
|5
|8
|1
|2
|5
|5
|16
|-11
|2
|8
|0
|2
|6
|8
|15
|-7
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