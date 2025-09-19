Lille : Létang relance le clash contre l’OM

Mis à l’écart par l’Olympique de Marseille la saison dernière, Chancel Mbemba a déposé une plainte contre le club phocéen. Le défenseur central du LOSC n’a pas souhaité commenter cette affaire en conférence de presse. En revanche, son président Olivier Létang ne s’est pas gêné pour raviver les tensions entre les deux formations.

L’information est tombée ce jeudi. Comme le révèle le journal L’Equipe, Chancel Mbemba a déposé une plainte contre l’Olympique de Marseille et son président Pablo Longoria. Le défenseur central du LOSC dénonce un harcèlement moral pendant sa mise à l’écart la saison dernière, ainsi que des pressions pour le pousser vers la sortie. L’affaire a donc été évoquée lors de son passage en conférence de presse ce vendredi. Mais l’international congolais n’a pas souhaité s’exprimer.

« Ce n'est pas le sujet, a répondu Chancel Mbemba. Désolé, il faut chercher mon avocat, moi je suis concentré sur le foot, mais oui j'ai souffert, j'ai beaucoup souffert. » Si le Lillois refuse d’en remettre une couche sur l’Olympique de Marseille, son patron Olivier Létang, lui, ne s’est pas gêné pour raviver les tensions. Le président de Lille, qui avait brutalement fermé la porte au club phocéen dans le dossier Edon Zhegrova cet été, a reproché à son homologue Pablo Longoria son refus de vendre le défenseur central à l’été 2024.

« Nous voulions que Chancel Mbemba nous rejoigne il y a un an, j'ai appelé plusieurs fois le président de l'OM, mais il nous a dit deux fois qu'il ne bougerait pas, s’est souvenu le dirigeant nordiste devant les médias. J'ai toujours aimé cette force qu'il montre sur le terrain. Il y a eu beaucoup d'émotions quand on s'est rencontrés. Quand vous avez un joueur avec ce vécu, interdit pendant un an de compétition en club, il y a beaucoup d'émotions. » Le Lille-OM prévu le week-end du 7 décembre s’annonce déjà électrique.