letang menace l om dans le dossier zhegrova iconsport 267679 0481 398023

Lille : Létang relance le clash contre l’OM

LOSC19 sept. , 23:30
parEric Bethsy
Mis à l’écart par l’Olympique de Marseille la saison dernière, Chancel Mbemba a déposé une plainte contre le club phocéen. Le défenseur central du LOSC n’a pas souhaité commenter cette affaire en conférence de presse. En revanche, son président Olivier Létang ne s’est pas gêné pour raviver les tensions entre les deux formations.
L’information est tombée ce jeudi. Comme le révèle le journal L’Equipe, Chancel Mbemba a déposé une plainte contre l’Olympique de Marseille et son président Pablo Longoria. Le défenseur central du LOSC dénonce un harcèlement moral pendant sa mise à l’écart la saison dernière, ainsi que des pressions pour le pousser vers la sortie. L’affaire a donc été évoquée lors de son passage en conférence de presse ce vendredi. Mais l’international congolais n’a pas souhaité s’exprimer.
« Ce n'est pas le sujet, a répondu Chancel Mbemba. Désolé, il faut chercher mon avocat, moi je suis concentré sur le foot, mais oui j'ai souffert, j'ai beaucoup souffert. » Si le Lillois refuse d’en remettre une couche sur l’Olympique de Marseille, son patron Olivier Létang, lui, ne s’est pas gêné pour raviver les tensions. Le président de Lille, qui avait brutalement fermé la porte au club phocéen dans le dossier Edon Zhegrova cet été, a reproché à son homologue Pablo Longoria son refus de vendre le défenseur central à l’été 2024.

Lire aussi

« Je pense que Zhegrova n’ira pas à l’OM », Létang est clair« Je pense que Zhegrova n’ira pas à l’OM », Létang est clair
« Nous voulions que Chancel Mbemba nous rejoigne il y a un an, j'ai appelé plusieurs fois le président de l'OM, mais il nous a dit deux fois qu'il ne bougerait pas, s’est souvenu le dirigeant nordiste devant les médias. J'ai toujours aimé cette force qu'il montre sur le terrain. Il y a eu beaucoup d'émotions quand on s'est rencontrés. Quand vous avez un joueur avec ce vécu, interdit pendant un an de compétition en club, il y a beaucoup d'émotions. » Le Lille-OM prévu le week-end du 7 décembre s’annonce déjà électrique.
Articles Recommandés
ISABELA_dgcdsj
PSG

Le PSG fait signer une star brésilienne (off)

ICONSPORT_271163_0158
OL

OL : Dominik Greif monumental, Lyon sous le choc

Ligue 1 logo
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 5e journée

ICONSPORT_271163_0188
Ligue 1

L1 : L'OL domine Angers dans la douleur

Fil Info

23:17
Le PSG fait signer une star brésilienne (off)
23:00
OL : Dominik Greif monumental, Lyon sous le choc
22:41
L1 : Programme TV et résultats de la 5e journée
22:40
L1 : L'OL domine Angers dans la douleur
22:30
Chelsea demande à Disasi d’arrêter de pleurnicher
22:02
L2 : Programme TV et résultats de la 6e journée
22:00
Walid Acherchour détruit Monaco avec violence
21:30
Le PSG a raté Huijsen, son agent raconte l'échec
21:00
La grande révélation de Mbappé sur le Ballon d’Or

Derniers commentaires

Lille : Létang relance le clash contre l’OM

Lille le voulait il y a un an ? Mais comptait-il payer un montant de transfert ou demandait-il simplement à le récupérer gratuitement ?

L1 : L'OL domine Angers dans la douleur

NUMERO 10 TOI Pourquoi tu n es pas venu sur le " live" avec l article des compos ? J aurai aime rire de toi AUSSI

L1 : L'OL domine Angers dans la douleur

Parce qu ils sont honteux peut etre qu un jour tu seras dans le 11 des MONGOLS

L1 : L'OL domine Angers dans la douleur

Quel rouge ? C est un Lyonnais a l arbitrage et il ne peut plus faire ca

OL - Angers : les compos (20h45 sur Ligue1+)

TOUT LE MONDE A COMPRIS que ce sport est un concept pour toi EST CE QUE TU AS + DE 35 ANS ? C est important pour rire de toi en étant le seul complexé

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
O. Lyonnais
125401473
3
LOSC Lille
1043108135
4
Monaco
94301385
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
55122-134
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading