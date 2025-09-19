Lille : Létang relance le clash contre l’OM

Lille le voulait il y a un an ? Mais comptait-il payer un montant de transfert ou demandait-il simplement à le récupérer gratuitement ?
NUMERO 10 TOI Pourquoi tu n es pas venu sur le " live" avec l article des compos ? J aurai aime rire de toi AUSSI
Parce qu ils sont honteux peut etre qu un jour tu seras dans le 11 des MONGOLS
Quel rouge ? C est un Lyonnais a l arbitrage et il ne peut plus faire ca
TOUT LE MONDE A COMPRIS que ce sport est un concept pour toi EST CE QUE TU AS + DE 35 ANS ? C est important pour rire de toi en étant le seul complexé
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|7
|10
|3
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|7
|3
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|13
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|8
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|2
|5
|3
|7
|4
|2
|1
|1
|-1
|5
|6
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|-2
|7
|9
|5
|5
|1
|2
|2
|-1
|3
|4
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|5
|7
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|1
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-3
|3
|6
|3
|4
|1
|0
|3
|-7
|5
|12
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|5
|10
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|3
|8
Loading
OM : Longoria envoyé au tribunal par un joueur foot01.com/marseille/om-l…