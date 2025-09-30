Lille : Le dossier Bouadi devient fou

Phénomène de précocité, Ayyoub Bouaddi est, cette saison encore, un joueur important de la formation de Bruno Genesio avec le LOSC. Un état de fait qui lui permet de générer toujours plus d'intérêts, dont celui de la Juventus.

Lamine Yamal n'a pas le monopole du talent chez les 2007. Plus loin au nord, à Lille , se trouve Ayyoub Bouaddi qui, lui aussi, a battu plusieurs records de précocité. Né le 1er octobre 2007, il s'apprête tout juste à fêter ses 18 ans et totalise déjà 61 matchs professionnels, dont 39 en Ligue 1 et 9 en Ligue des champions. Cette saison, il est un élément indispensable de la tactique de Bruno Genesio et a participé à tous les matchs du LOSC depuis le coup d'envoi de l'exercice. Forcément, un joueur qui accumule autant de temps de jeu tout en ayant un potentiel reconnu attire les regards indiscrets des recruteurs des meilleurs clubs d'Europe. Et au bout d'une longue liste de prétendants se trouve la Juventus.

A. Bouaddi France • Âge 17 • Milieu Coupe de France Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Europa League Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 6 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Le LOSC bientôt attaqué pour Ayyoub Bouaddi

L'écurie turinoise s'intéresse en effet fortement à Ayyoub Bouaddi, si l'on en croit les informations d'Ekrem Konur. Le journaliste insider turc affirme que le milieu de terrain des Dogues est sérieusement considéré comme une recrue potentielle dans les mois à venir. Toutefois, comme évoqué plus haut, la concurrence sera particulièrement rude. En face de la Juventus, des clubs comme Liverpool, Arsenal, Manchester United, Tottenham, Aston Villa, Brighton, ainsi que des écuries de Liga, sont également à l'affût.

Une concurrence qui doit provoquer un sentiment ambivalent dans le bureau de la direction du LOSC. D'un côté, Olivier Létang s'assure une plus-value colossale en cas de vente puisque le joueur a été formé au domaine de Luchin et que Transfermarkt l'évalue déjà à 28 millions d'euros. De l'autre, la présence d'intermédiaires de très gros clubs européens peut gêner la progression du joueur. Quoi qu'il en soit, l'avenir s'annonce radieux pour Ayyoub Bouaddi.