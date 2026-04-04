Lille : Giroud croule sous les offres, son agent dit stop

Attraction de la Ligue 1 cette saison, Olivier Giroud n’est pas seulement populaire en France. L’attaquant du LOSC a aussi la cote à l’étranger, et plus particulièrement en Italie après son passage au Milan AC. Une situation difficile à gérer pour son agent qui doit composer avec de très nombreuses sollicitations médiatiques.

En recrutant Olivier Giroud l’été dernier, Lille ne s’est pas seulement offert un avant-centre de qualité. Le LOSC a aussi attiré une star du ballon rond. Ce n’est pas un hasard si le Français fait partie des plus grandes attractions de la Ligue 1. En attendant que Kylian Mbappé prenne les devants, on parle quand même de l’actuel meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France.

L’ancien joueur du Milan AC possède donc une immense popularité. Et pas seulement dans l’Hexagone puisque son agent reçoit de nombreuses sollicitations médiatiques à l’étranger, et notamment en Italie. « Impossible de faire le compte tant il a été demandé et tant nous avons dû refuser pour préserver sa capacité à être focus foot et famille et ne pas devenir une bête de médias, révèle son agent Michael Manuello à La Voix du Nord. Je pense que chaque média télé, radio, presse, grande émission l’a demandé, plus de l’étranger, plus des associations… »

Parmi toutes ces demandes, l’une d’entre elles venaient de M6. Le co-diffuseur de la Coupe du monde 2026 et son président David Larramendy confirmaient cette semaine une tentative pour recruter Olivier Giroud et Antoine Griemann comme consultants. « On a discuté avec beaucoup de gens. Après, tout le monde n'est pas disponible, notamment les joueurs continuant leur carrière professionnelle, confiait le dirigeant. Il y avait des sujets d'agendas avec les joueurs que vous venez de citer qui les empêchaient de pouvoir nous accompagner tout le long de la compétition. » En tout cas, le Lillois sait qu’une reconversion lui tendra les bras une fois sa carrière terminée.