Lille : Giroud, ça devient gênant

LOSC11 nov. , 18:20
parQuentin Mallet
Muet depuis le 25 septembre et un but victorieux face à Brann en Ligue Europa, Olivier Giroud cristallise de plus en plus les critiques à son égard. Il n'a pas non plus échappé à celles de Christophe Dugarry.
Après une courte pige passée au Los Angeles FC en compagnie d'Hugo Lloris, Olivier Giroud a pris la décision de revenir en France en acceptant le challenge proposé par le LOSC, pour une dernière étape dans sa longue carrière. Si ses débuts ont très rapidement été salués, lui qui avait réalisé des matchs amicaux intéressants et un début de saison impressionnant pour son âge (39 ans) avec 2 buts lors des 2 premières journées, il est ensuite rentré dans le rang.
Sa dernière réalisation avec les Dogues remonte au 25 septembre dernier lors d'un match européen face à Brann au bout duquel il avait sauvé son équipe. Depuis, c'est le calme plat. Ses dernières prestations sont même très décevantes, avec un match à Strasbourg complètement raté et un autre à Belgrade encore plus frustrant. Pour Christophe Dugarry, ça devient de plus en plus compliqué pour Olivier Giroud.

Dugarry détruit Giroud

« Quand tu fais venir un joueur pour qu’il entoure les jeunes, pour qu’il soit un grand frère, c’est de la connerie ça. Le mec, il faut qu’il soit compétent, qu’il soit bon, qu’il soit au niveau. Olivier Giroud, tu sais ce qu’il est capable de t’apporter, ou pas. Olivier Giroud, s’il ne marque pas de but, il va t’apporter quoi ? Pas grand-chose. Et comme là, il ne marque pas de but… Il faut que Bruno Génésio trouve de nouveau une formule avec Giroud qui soit bien meilleure, ou une formule sans Giroud. Ce n’est pas faire offense à la carrière d’Olivier Giroud, le critiquer, ou être méchant avec lui, que de dire qu’aujourd’hui ce qu’il fait, c’est insuffisant pour Lille. Il y a une réalité du terrain que l’on voit au quotidien. Olivier Giroud ça devient de plus en plus compliqué. Au bout d’un moment, c’est sûr qu’il va devenir un problème pour son équipe », a déclaré le champion du monde 98 devenu consultant sur RMC.
Derniers commentaires

PSG : Chevalier remplaçant pour 3 matchs, ça chauffe

Oui dommage de se passer du russe il est bon en plus ... chevalier doit accepter la concurrence et le niveau d un très grand club

« C'est un grand simulateur », Pierre Ménès ouvre le dossier Tolisso

Entre Tollisoldes, MorAieaieaie et Fauxfanana , les Zinzins ont le podium des simulations en FarmersLigue … 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

« C'est un grand simulateur », Pierre Ménès ouvre le dossier Tolisso

Il simule beaucoup plus que les autres et son statut de Cap’tain devrait l’obliger au contraire. Les Zarbittes se sont laissés avoir un temps mais ça c’est du passé … 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

« C'est un grand simulateur », Pierre Ménès ouvre le dossier Tolisso

Stigmatiser Tolisso c'est ridicule, il se prends aussi des vrais coups. Ca serait ridicule de dire qu'il simule tout le temps.

PSG : Chevalier remplaçant pour 3 matchs, ça chauffe

Cheval a de la chance que Safauxneuf soit ruskov , sinon il aurait déjà été un peu sur le banc … 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

