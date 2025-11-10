Lille : Olivier Giroud obligé de jouer ? Il se fâche

A l'image de Lille, Olivier Giroud commence à vivre un gros trou d'air après un retour explosif en Ligue 1. Et contre Strasbourg, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus a même été passeur décisif....pour les Alsaciens.

De retour en France après un court passage aux Etats-Unis, Olivier Giroud n'avait pas raté son come-back, étant largement impliqué dans le bon début de saison du LOSC. Mais, même s'il a toujours la confiance de Bruno Genesio, le buteur de 39 ans traverse un passage à vide, à l'image de sa passe involontaire à Emmanuel Emegha, qui ne s'est pas privé de marquer le deuxième but de Strasbourg, dimanche à la Meinau. Pour l'entraîneur du LOSC, il ne faut pas paniquer, et le vrai Olivier Giroud sera rapidement de retour. « Je ne suis pas inquiet pour Olivier, il a fourni beaucoup d’efforts en début de saison et il le paie aujourd’hui. Dans sa carrière, il a déjà vécu des moments comme ça. Il sait les gérer et comment remonter la pente », a confié Bruno Genesio afin de désamorcer ce sujet. Mais d'autres voix se font entendre, et elles ne vont pas dans son sens.

Olivier Giroud trop indiscutable à Lille ?

Au micro de l'After Foot, Walid Acherchour est clairement déçu de ce que montrer Olivier Giroud. « Il y a plusieurs problèmes à Lille, dont celui de la fameuse deuxième année de Genesio, mais pour moi il y a un vrai problème Giroud. Avec tout le respect que j’ai pour Olivier Giroud, pour moi Hamza Igamane doit jouer et même beaucoup plus jouer. A la base, quand Giroud arrive au LOSC, il doit accompagner Igamane, mais maintenant j’ai l’impression que c’est Igamane qui accompagne Giroud et que c’est lui qui a 24 ans (...) Giroud il est obligé de jouer toutes les rencontres ? », s'interroge le consultant de RMC au sujet du champion du monde 2018. Depuis qu'il a rejoint Lille cet été, Olivier Giroud a disputé 14 matchs et joué 883 minutes toutes compétitions confondues contre 626 minutes pour l'avant-centre international marocain.