ICONSPORT_275954_0408
Olivier Giroud - Lille

Lille : Olivier Giroud obligé de jouer ? Il se fâche

LOSC10 nov. , 9:30
parClaude Dautel
0
A l'image de Lille, Olivier Giroud commence à vivre un gros trou d'air après un retour explosif en Ligue 1. Et contre Strasbourg, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus a même été passeur décisif....pour les Alsaciens.
De retour en France après un court passage aux Etats-Unis, Olivier Giroud n'avait pas raté son come-back, étant largement impliqué dans le bon début de saison du LOSC. Mais, même s'il a toujours la confiance de Bruno Genesio, le buteur de 39 ans traverse un passage à vide, à l'image de sa passe involontaire à Emmanuel Emegha, qui ne s'est pas privé de marquer le deuxième but de Strasbourg, dimanche à la Meinau. Pour l'entraîneur du LOSC, il ne faut pas paniquer, et le vrai Olivier Giroud sera rapidement de retour. « Je ne suis pas inquiet pour Olivier, il a fourni beaucoup d’efforts en début de saison et il le paie aujourd’hui. Dans sa carrière, il a déjà vécu des moments comme ça. Il sait les gérer et comment remonter la pente », a confié Bruno Genesio afin de désamorcer ce sujet. Mais d'autres voix se font entendre, et elles ne vont pas dans son sens.

Olivier Giroud trop indiscutable à Lille ?

Au micro de l'After Foot, Walid Acherchour est clairement déçu de ce que montrer Olivier Giroud. « Il y a plusieurs problèmes à Lille, dont celui de la fameuse deuxième année de Genesio, mais pour moi il y a un vrai problème Giroud. Avec tout le respect que j’ai pour Olivier Giroud, pour moi Hamza Igamane doit jouer et même beaucoup plus jouer. A la base, quand Giroud arrive au LOSC, il doit accompagner Igamane, mais maintenant j’ai l’impression que c’est Igamane qui accompagne Giroud et que c’est lui qui a 24 ans (...) Giroud il est obligé de jouer toutes les rencontres ? », s'interroge le consultant de RMC au sujet du champion du monde 2018. Depuis qu'il a rejoint Lille cet été, Olivier Giroud a disputé 14 matchs et joué 883 minutes toutes compétitions confondues contre 626 minutes pour l'avant-centre international marocain.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_275433_0220
OM

OM : Robinio Vaz, la France prend un risque délirant

ICONSPORT_276732_0142
TV

OL-PSG : La chaîne Ligue 1+ a censuré la caméra de l'arbitre

canal laure boulleau victime des rinagrds iconsport 258823 0304 392191
Premier League

Laure Boulleau fait craquer le fils de Robert Louis-Dreyfus

ICONSPORT_276732_0138
PSG

PSG : Lucas Chevalier, le procés commence

Fil Info

12:20
OM : Robinio Vaz, la France prend un risque délirant
12:00
OL-PSG : La chaîne Ligue 1+ a censuré la caméra de l'arbitre
11:30
Laure Boulleau fait craquer le fils de Robert Louis-Dreyfus
11:00
PSG : Lucas Chevalier, le procés commence
10:30
OL : Moreira a rendu fou le pauvre Zabarnyi
10:00
Le PSG fait la guerre au Real pour un crack de 16 ans
9:00
ASSE : Carnage en tribune, les supporters se battent entre eux
8:40
OM : De Zerbi trop nerveux, la chaîne Ligue 1+ sort un scoop

Derniers commentaires

OL-PSG : La chaîne Ligue 1+ a censuré la caméra de l'arbitre

Tkt tes commentaires me font aucun effet tu sers tellement à rien

OL-PSG : La chaîne Ligue 1+ a censuré la caméra de l'arbitre

Bien sûr c' est aussi la faute du qatar quand ton equipe perd contre les autres .

OL-PSG : La chaîne Ligue 1+ a censuré la caméra de l'arbitre

Il est évident que tu es bien placé pour parler en tant que lécheur de burnes n°1 du Qatar !

PSG : Lucas Chevalier répond à l'énorme polémique du like RN

Mieux vaut des erreurs de forme, syntaxe, d'orthographe etc... Que des propos et actions christianophobes du maire de Marseille.

OL-PSG : Deux énormes erreurs, Ligue 1+ ne comprend pas

Timing, Placement, detente (et accessoirement un defenseur de moins). Barkley faisait moins de 2m et a été de nombreuses années meilleur rebondeur NBA.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading