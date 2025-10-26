Stade Lille Europa

Lille fonce sur un buteur ivoirien

LOSC26 oct. , 22:30
parHadrien Rivayrand
0
Le LOSC fait partie des équipes de Ligue 1 qui surveillent de jeunes joueurs au fort potentiel. Les Dogues aimeraient d'ailleurs s'attacher les services d'un jeune talent africain. 
Le LOSC est une équipe ambitieuse cette saison, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue Europa. La direction des Dogues veut miser dans le futur sur des jeunes joueurs à developper. L'écurie nordiste prospecte un peu partout dans le monde afin de trouver les perles rares tant recherchées. Le LOSC pourrait finir par trouver son bonheur en Afrique du côté de la Volcan Junior Académie. Selon les informations de Africa Foot, les pensionnaires du Stade Pierre Mauroy veulent en effet tenter leur chance dans le dossier Mohamed Sylla. 

Sylla bientôt joueur du LOSC ? 

Il s'agit d'un attaquant ivoirien, considéré comme l'un des plus prometteurs du football de son pays. Ses prestations et ses buts ont retenu l'attention de certains clubs européens. Le LOSC est l'une des formations qui aimerait le plus le récupérer. Mais avant de lui proposer un contrat pro, les Dogues voudraient au préalable le mettre à l'essai pour en savoir plus sur son réel potentiel et sa faculté à s'adapter au football européen. A noter que le LOSC n'est pas le seul club français sur le coup pour Mohamed Sylla puisque c'est également le cas du Havre. Le club normand est aussi une écurie qui apprécie les jeunes joueurs à développer. Il faudra user des meilleurs arguments pour récupérer un attaquant plein de promesses et qui rêve d'évoluer sur le Vieux Continent. 

Lire aussi

LOSC : Igamane fait pleurer l’OMLOSC : Igamane fait pleurer l’OM
En attendant d'en savoir plus dans le dossier Sylla, le LOSC va devoir enchainer pour reprendre un peu confiance après son revers contre le PAOK en Ligue Europa. Cela a été en partie fait face au FC Metz ce dimanche en Ligue 1, avec un succès probant sur le score de 6 buts à 1. De quoi calmer un peu tout le monde dans le nord de la France. 
0
Articles Recommandés
Ol Fofana
Ligue 1

L1 : L'OL fait chavirer Strasbourg sur le fil

Ligue 1 logo
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 9e journée

Lazio Juve
Serie A

Serie A : La Juventus continue de sombrer

Fil Info

22:44
L1 : L'OL fait chavirer Strasbourg sur le fil
22:44
L1 : Programme TV et résultats de la 9e journée
22:38
Serie A : La Juventus continue de sombrer
22:21
OL-RCSA : Strasbourg voit rouge, grave blessure pour Fofana ?
22:00
L'OM se voyait trop beau, Nabil Djellit se lâche
21:30
PSG : Nouveau record stratosphérique pour Paris
21:00
Real-Barça : Yamal parle trop, les Madrilènes l'adorent
20:45
SRFC : Habib Beye répond aux sifflets des supporters

Derniers commentaires

OL-RCSA : Strasbourg voit rouge, grave blessure pour Fofana ?

Merci Reds

OL - Strasbourg : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Bon maintenant on attaque une série de matchs à l'extérieur (pas de stade) 5 matchs extérieurs sur les 6 qui viennent

L1 : L'OL fait chavirer Strasbourg sur le fil

Kvaravacaca, change de papier...

OL-RCSA : Strasbourg voit rouge, grave blessure pour Fofana ?

Quand tu causes une fracture de la malléole c'est rouge même si le match est arrêté... Saison terminée pour Fofana...

L1 : L'OL fait chavirer Strasbourg sur le fil

Voilà ce qui se passe quand on laisse les femmes en hôpital psychiatrique se faire engrosser, ça engendre des déchets de la société comme cette personne. Pauvre France

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
O. Lyonnais
1896031394
5
LOSC Lille
179522221111
6
Monaco
17952218135
7
Strasbourg
16951318126
8
Nice
1494231415-1
9
Toulouse
13941415132
10
Rennes
1192521214-2
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Le Havre
992341116-5
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
892251221-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
29027626-20

Loading