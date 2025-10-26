Lille fonce sur un buteur ivoirien

Le LOSC fait partie des équipes de Ligue 1 qui surveillent de jeunes joueurs au fort potentiel. Les Dogues aimeraient d'ailleurs s'attacher les services d'un jeune talent africain.

Le LOSC est une équipe ambitieuse cette saison, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue Europa. La direction des Dogues veut miser dans le futur sur des jeunes joueurs à developper. L'écurie nordiste prospecte un peu partout dans le monde afin de trouver les perles rares tant recherchées. Le LOSC pourrait finir par trouver son bonheur en Afrique du côté de la Volcan Junior Académie. Selon les informations de Africa Foot, les pensionnaires du Stade Pierre Mauroy veulent en effet tenter leur chance dans le dossier Mohamed Sylla.

Sylla bientôt joueur du LOSC ?

Il s'agit d'un attaquant ivoirien, considéré comme l'un des plus prometteurs du football de son pays. Ses prestations et ses buts ont retenu l'attention de certains clubs européens. Le LOSC est l'une des formations qui aimerait le plus le récupérer. Mais avant de lui proposer un contrat pro, les Dogues voudraient au préalable le mettre à l'essai pour en savoir plus sur son réel potentiel et sa faculté à s'adapter au football européen. A noter que le LOSC n'est pas le seul club français sur le coup pour Mohamed Sylla puisque c'est également le cas du Havre. Le club normand est aussi une écurie qui apprécie les jeunes joueurs à développer. Il faudra user des meilleurs arguments pour récupérer un attaquant plein de promesses et qui rêve d'évoluer sur le Vieux Continent.

En attendant d'en savoir plus dans le dossier Sylla, le LOSC va devoir enchainer pour reprendre un peu confiance après son revers contre le PAOK en Ligue Europa. Cela a été en partie fait face au FC Metz ce dimanche en Ligue 1, avec un succès probant sur le score de 6 buts à 1. De quoi calmer un peu tout le monde dans le nord de la France.