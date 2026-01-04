Lille : « Conditions de travail scandaleuses », les journalistes écoeurés

Lille est décidément dans le collimateur des observateurs après la défaite contre Rennes samedi soir. En cause, l’attitude des dirigeants nordistes contre l’arbitre du match Eric Wattellier… mais pas uniquement.

Lille et Olivier Létang n’ont plus bonne presse depuis quelques semaines. En cause, l’attitude du président nordiste, qui est devenu en Ligue 1 le spécialiste des critiques et des plaintes envers l’arbitrage. Samedi soir, il s’est de nouveau rendu coupable d’un gros coup de pression à l’encontre du corps arbitral et notamment d’Eric Wattellier à la mi-temps du match Lille-Rennes durant lequel le défenseur Alexsandro a été exclu. L’attitude des Nordistes face à l’arbitrage n’est pas le seul fait d’arme reproché à la direction du LOSC ce week-end.

Les journalistes présents au stade Pierre-Mauroy ont dénoncé des conditions de travail scandaleuses pour couvrir la rencontre. « Conditions de travail absolument scandaleuses à Pierre Mauroy, DVE collés à la tribune de presse qui balancent dans les enceintes vers nos micros « les médias c’est des PD », sirènes de hauts parleur etc pour empêcher de bosser. Ça va durer longtemps » a notamment publié sur X le journaliste François Rauzy. Pour Sofiane Zouaoui du Winamax FC, Lille est doucement en train de devenir le cancre de la Ligue 1 et cela sur plusieurs sujets.

« Eux, entre les actions de certains illuminés en tribunes (racisme, homophobie) et le comportement du staff autour des arbitres, c’est le lâcher prise complet. À l’image d’autres clubs mais faut reconnaître la percée actuelle » dénonce de son côté notre confrère. De toute évidence, le LOSC ne pouvait pas commencer l’année 2026 de pire manière, entre des observateurs excédés par l’attitude d’Olivier Létang envers les arbitres et des journalistes qui se plaignent ouvertement de leurs conditions de travail au stade. La réception de Lyon le week-end prochain en 16e de finale de la Coupe de France promet d’être animée si le LOSC maintient ses nouveaux standards.