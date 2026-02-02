Le LOSC recrute Noah Edjouma

𝑵𝒐𝒂𝒉 𝑬𝒅𝒋𝒐𝒖𝒎𝒂 𝒆𝒔𝒕 𝑳𝒊𝒍𝒍𝒐𝒊𝒔 🤩 Un talent offensif débarque au LOSC. Noah Edjouma (20 ans) s’est engagé ce jour avec le club lillois pour une durée de 4 ans et demi. L’attaquant international Espoirs français du Toulouse FC a signé chez les Dogues jusqu’en 2030.

