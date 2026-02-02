Le LOSC recrute Noah Edjouma

Si l'option d'achat n'est pas obligatoire, s'il ne donne pas satisfaction d'ici à juin, il n'aura coûté qu' 1,5 million.
oh putain la photo quoi !!! On croit voir un chameau et entendre le blatèrement de Dujardin...
Ouais après si t'écoute Transfermakt le pack Moreira/Kluivert/Tolisso il part pour 20M€ 🤣🤣🤣
Quelques mots qui font à peine sourire quand on parle entre nous de tout et de rien pour s’amuser. Ça laisse un mauvais goût dans la bouche.
Oui, mais lui, il ne sautera pas. On marche sur la tête.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|48
|20
|15
|3
|2
|43
|16
|27
|46
|20
|15
|1
|4
|34
|16
|18
|39
|20
|12
|3
|5
|46
|22
|24
|39
|20
|12
|3
|5
|33
|20
|13
|32
|20
|10
|2
|8
|34
|30
|4
|31
|20
|8
|7
|5
|30
|31
|-1
|30
|20
|9
|3
|8
|33
|25
|8
|30
|20
|8
|6
|6
|31
|23
|8
|28
|20
|7
|7
|6
|27
|31
|-4
|27
|20
|8
|3
|9
|32
|33
|-1
|26
|20
|7
|5
|8
|21
|25
|-4
|23
|20
|6
|5
|9
|26
|33
|-7
|22
|20
|6
|4
|10
|27
|38
|-11
|21
|20
|5
|6
|9
|26
|34
|-8
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|20
|3
|5
|12
|19
|36
|-17
|13
|20
|3
|4
|13
|14
|29
|-15
|12
|20
|3
|3
|14
|21
|46
|-25
𝑵𝒐𝒂𝒉 𝑬𝒅𝒋𝒐𝒖𝒎𝒂 𝒆𝒔𝒕 𝑳𝒊𝒍𝒍𝒐𝒊𝒔 🤩 Un talent offensif débarque au LOSC. Noah Edjouma (20 ans) s’est engagé ce jour avec le club lillois pour une durée de 4 ans et demi. L’attaquant international Espoirs français du Toulouse FC a signé chez les Dogues jusqu’en 2030.