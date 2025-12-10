ICONSPORT_273039_0096
Ayyoub Bouaddi

Lille : Ayyoub Bouaddi prolonge et drague le PSG

LOSC10 déc. , 22:00
parEric Bethsy
0
Notamment convoité par le Paris Saint-Germain, Ayyoub Bouaddi a choisi de prolonger son contrat à Lille. Le milieu de terrain s’est lié à son club formateur jusqu’en 2029, sans pour autant écarter l’hypothèse d’un départ l’été prochain.
Ayyoub Bouaddi a pris tout le monde à contre-pied. Suspendu pour le choc face à l’Olympique de Marseille (1-0) vendredi dernier, le milieu du LOSC a fait son apparition sur la pelouse avant le coup d’envoi, non pas pour s’échauffer, mais pour annoncer sa prolongation. Une signature totalement inattendue pour celui qui anime l’actualité mercato depuis quelques semaines. L’international Espoirs tricolore intéresse les plus grands clubs européens, à commencer par le Paris Saint-Germain que l’on sait attiré par les jeunes talents français.
Alors pourquoi Ayyoub Bouaddi a-t-il choisi de prolonger jusqu’en 2029 ? « C'est une continuité logique, un signe de remerciement et de reconnaissance envers le club, les supporters, tout ce qu'on m'a toujours donné et apporté ici, a répondu le Dogue dans un entretien accordé à L’Equipe. Ça va aussi avec la confiance qu'il y a entre le club, le président (Olivier Létang), le coach (Bruno Genesio) et moi. » Pourtant, cette prolongation ne signifie pas que le Lillois restera fidèle à son club formateur au-delà de la saison en cours.

Bouaddi n'exclut rien

« Ecoutez, j'ai prolongé jusqu'en 2029 et l'année prochaine, c'est encore loin, je suis focalisé sur cette saison où on peut aller chercher quelque chose, a esquivé le milieu de 18 ans. Mais comme j'en ai parlé avec le président, en fin de saison, il y aura un choix qui va se faire et tout est possible. On ne sait pas ce qui va se passer. » Une chose est sûre, c’est que sa signature protège le LOSC pour l’été prochain. Car à un an de la fin de son précédent contrat, le club nordiste n’aurait pas été en position de force.
A. Bouaddi

A. Bouaddi

FranceFrance Âge 18 Milieu

Europa League

Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs14
Buts0
Passes décisives1
Jaune4
Rouge1
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

Bilbao - PSG : les compos (21h sur Canal+)

Zabarnyi c est pas une bonne nouvelle

L'OM négocie deux « gros transferts » pour janvier

On attends le commentaire éclairé de notre plus gros jaloux le trouduc Dirty Shady

Bilbao - PSG : les compos (21h sur Canal+)

Tellement sans intérêt que je passe au multi… 😩🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Bilbao - PSG : les compos (21h sur Canal+)

Turpitudes super content, il distribue les cartons et péno… pour City 😆🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Bilbao - PSG : les compos (21h sur Canal+)

Yes , tellement attentistes que la moindre poussette devient un geste puissant …😞🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

