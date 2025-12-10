Lille : Ayyoub Bouaddi prolonge et drague le PSG

Notamment convoité par le Paris Saint-Germain, Ayyoub Bouaddi a choisi de prolonger son contrat à Lille. Le milieu de terrain s’est lié à son club formateur jusqu’en 2029, sans pour autant écarter l’hypothèse d’un départ l’été prochain.

Ayyoub Bouaddi a pris tout le monde à contre-pied. Suspendu pour le choc face à l’Olympique de Marseille (1-0) vendredi dernier, le milieu du LOSC a fait son apparition sur la pelouse avant le coup d’envoi, non pas pour s’échauffer, mais pour annoncer sa prolongation. Une signature totalement inattendue pour celui qui anime l’actualité mercato depuis quelques semaines. L’international Espoirs tricolore intéresse les plus grands clubs européens, à commencer par le Paris Saint-Germain que l’on sait attiré par les jeunes talents français.

Alors pourquoi Ayyoub Bouaddi a-t-il choisi de prolonger jusqu’en 2029 ? « C'est une continuité logique, un signe de remerciement et de reconnaissance envers le club, les supporters, tout ce qu'on m'a toujours donné et apporté ici, a répondu le Dogue dans un entretien accordé à L’Equipe. Ça va aussi avec la confiance qu'il y a entre le club, le président (Olivier Létang), le coach (Bruno Genesio) et moi. » Pourtant, cette prolongation ne signifie pas que le Lillois restera fidèle à son club formateur au-delà de la saison en cours.

Bouaddi n'exclut rien

« Ecoutez, j'ai prolongé jusqu'en 2029 et l'année prochaine, c'est encore loin, je suis focalisé sur cette saison où on peut aller chercher quelque chose, a esquivé le milieu de 18 ans. Mais comme j'en ai parlé avec le président, en fin de saison, il y aura un choix qui va se faire et tout est possible. On ne sait pas ce qui va se passer. » Une chose est sûre, c’est que sa signature protège le LOSC pour l’été prochain. Car à un an de la fin de son précédent contrat, le club nordiste n’aurait pas été en position de force.