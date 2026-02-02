Lille s'offre Gaëtan Perrin jusqu'en 2028

Le LOSC a annoncé la signature de Gaëtan Perrin jusqu'en 2028. Le milieu de terrain offensif du FK Krasnodar, 29 ans, retrouve la Ligue 1 après seulement six mois en Russie.

« Nous sommes particulièrement satisfaits d’avoir convaincu Gaëtan de rejoindre le LOSC. C’est un joueur que les observateurs du championnat de France connaissent bien de par ses performances passées en Ligue 1 et notamment sa capacité à se montrer décisif. C’est un garçon travailleur, qui incarne parfaitement les valeurs et l’esprit du Dogue, qui travaille sans relâche pour l’équipe. C’est aussi un joueur mature, intelligent, qui présente une bonne expérience de notre championnat et qui saura ainsi s’intégrer très vite à notre effectif. Bienvenue Gaëtan », se félicite Olivier Létang, patron du LOSC.