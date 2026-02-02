Lille s'offre Gaëtan Perrin jusqu'en 2028

Si l'option d'achat n'est pas obligatoire, s'il ne donne pas satisfaction d'ici à juin, il n'aura coûté qu' 1,5 million.
oh putain la photo quoi !!! On croit voir un chameau et entendre le blatèrement de Dujardin...
Ouais après si t'écoute Transfermakt le pack Moreira/Kluivert/Tolisso il part pour 20M€ 🤣🤣🤣
Quelques mots qui font à peine sourire quand on parle entre nous de tout et de rien pour s’amuser. Ça laisse un mauvais goût dans la bouche.
Oui, mais lui, il ne sautera pas. On marche sur la tête.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|48
|20
|15
|3
|2
|43
|16
|27
|46
|20
|15
|1
|4
|34
|16
|18
|39
|20
|12
|3
|5
|46
|22
|24
|39
|20
|12
|3
|5
|33
|20
|13
|32
|20
|10
|2
|8
|34
|30
|4
|31
|20
|8
|7
|5
|30
|31
|-1
|30
|20
|9
|3
|8
|33
|25
|8
|30
|20
|8
|6
|6
|31
|23
|8
|28
|20
|7
|7
|6
|27
|31
|-4
|27
|20
|8
|3
|9
|32
|33
|-1
|26
|20
|7
|5
|8
|21
|25
|-4
|23
|20
|6
|5
|9
|26
|33
|-7
|22
|20
|6
|4
|10
|27
|38
|-11
|21
|20
|5
|6
|9
|26
|34
|-8
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|20
|3
|5
|12
|19
|36
|-17
|13
|20
|3
|4
|13
|14
|29
|-15
|12
|20
|3
|3
|14
|21
|46
|-25
Loading
𝑮𝒂𝒆̈𝒕𝒂𝒏 𝑷𝒆𝒓𝒓𝒊𝒏, 𝒏𝒐𝒖𝒗𝒆𝒂𝒖 𝒓𝒆𝒏𝒇𝒐𝒓𝒕 𝒐𝒇𝒇𝒆𝒏𝒔𝒊𝒇 𝒅𝒆𝒔 𝑫𝒐𝒈𝒖𝒆𝒔 🤩 Gaëtan Perrin est Lillois. Le milieu de terrain offensif du FK Krasnodar (Russie), 29 ans, retrouve le championnat de France. Il s’est engagé avec le LOSC jusqu’en juin 2028. Le