Lille : 65ME pour Fernandez-Pardo, Létang roi du mercato

Lille : 65ME pour Fernandez-Pardo, Létang roi du mercato

LOSC31 août , 20:20
parJérôme Capton
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Le président de Lille empile les gros transferts lors de ce mercato. Après avoir vendu Ayyoub Bouaddi à Manchester City pour 100 millions d'euros, Olivier Létang a scellé un accord avec Newcastle pour le transfert de Matias Fernandez-Pardo.
Pendant que les dirigeants de l'Olympique de Marseille et de l'Olympique Lyonnais comptent leurs sous en cette fin de mercato, le patron du LOSC peut lui dormir tranquille. Alors que son équipe jouera la Ligue des champions, et a bien débuté la saison de Ligue 1, malgré le nul contre le PSG, Olivier Létang va enregistrer un deuxième départ extrêmement rémunérateur. Si elle ne battra pas les 100 millions d'euros touchés pour la vente d'Ayyoub Bouaddi aux Cityzens, la vente de Matias Fernandez-Pardo à Newcastle va permettre à Lille d'empocher 65 millions d'euros supplémentaires lors de ce mercato 2026. Ce lundi, le président lillois a en effet trouvé un accord avec les Magpies, lesquels se focalisaient depuis plusieurs jours sur le cas de l'attaquant international belge de 21 ans.

Lille empoche 165ME en deux transferts

Ecarté du groupe professionnel depuis son retour du Mondial, Matias Fernandez-Pardo n'était pas présent contre Paris et Davide Ancelotti avait été franc. « Il ne s'entraînera pas avec nous jusqu'à la fin du mercato », avait précisé l'entraîneur du LOSC. De son côté, Olivier Létang n'a pas voulu s'enfermer dans un bras de fer avec l'international belge qui avait très clairement fait savoir qu'il ne voulait pas rester à Lille cette saison. Alors, le dirigeant lillois s'est mis à l'écoute du marché et a donc trouvé un terrain d'entente avec Newcastle. En plus des 65 millions d'euros obtenus par la vente de Matias Fernandez-Pardo, acheté 11,5 millions d'euros il y a deux ans, Lille a également obtenu un pourcentage lors d'une éventuelle revente.

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Il y a quelques semaines, l'Atlético de Madrid avait mis son nez dans ce dossier, mais les Colchoneros ne proposaient que 35 millions d'euros pour l'attaquant belge. Une offre qu'Olivier Létang avait balayée. Chez les Magpies, Matias Fernandez-Pardo aura la lourde tâche de faire oublier Anthony Gordon, parti au FC Barcelone pour 80 millions d'euros.
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