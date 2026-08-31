Officiel : Lens fait signer Junior Kadile

Le RC Lens a officialisé ce lundi soir la signature de l’attaquant Junior Kadile, recruté en provenance du Servette FC.

« Junior apporte des qualités d’explosivité qui vont enrichir notre animation offensive. C’est un ailier de percussion et de déséquilibre, capable de se créer lui-même des situations de but. C’est aussi un vrai joueur d’équipe, adroit dans la zone de vérité, qui sait mettre ses coéquipiers dans les meilleures conditions pour marquer. Ce n’est pas pour rien qu’il était très sollicité. La cellule de recrutement avait ciblé son profil depuis un moment et il a été le meilleur offensif du championnat suisse ces six derniers mois. Nous croyons en sa capacité à confirmer tout son potentiel chez nous. Junior a toutes les qualités pour faire frémir le public de Bollaert, nous sommes très heureux de conclure son arrivée » a commenté sur le site officiel des Sang et Or le directeur sportif Jean-Louis Leca.