Capture d’écran 2026-08-31 à 20.03.42
Photo RC Lens

Officiel : Lens fait signer Junior Kadile

Lens31 août , 20:03
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Le RC Lens a officialisé ce lundi soir la signature de l’attaquant Junior Kadile, recruté en provenance du Servette FC.
« Junior apporte des qualités d’explosivité qui vont enrichir notre animation offensive. C’est un ailier de percussion et de déséquilibre, capable de se créer lui-même des situations de but. C’est aussi un vrai joueur d’équipe, adroit dans la zone de vérité, qui sait mettre ses coéquipiers dans les meilleures conditions pour marquer. Ce n’est pas pour rien qu’il était très sollicité. La cellule de recrutement avait ciblé son profil depuis un moment et il a été le meilleur offensif du championnat suisse ces six derniers mois. Nous croyons en sa capacité à confirmer tout son potentiel chez nous. Junior a toutes les qualités pour faire frémir le public de Bollaert, nous sommes très heureux de conclure son arrivée » a commenté sur le site officiel des Sang et Or le directeur sportif Jean-Louis Leca.
Articles Recommandés
Accord Trouve Rennes Tient Son Attaquant
Rennes

Accord trouvé, Rennes tient son attaquant

Un Defenseur Francais Au Psg Pierre Sage Va Se Facher
PSG

Un défenseur français au PSG, Pierre Sage va se fâcher

signature-ma
OGC Nice

Nice officialise le joli coup Mohamed Amoura

Capture d’écran 2026-08-31 à 21.20.42
Rennes

Lilian Brassier quitte Rennes pour Francfort

Fil Info

31 août , 22:00
Accord trouvé, Rennes tient son attaquant
31 août , 21:30
Un défenseur français au PSG, Pierre Sage va se fâcher
31 août , 21:22
Nice officialise le joli coup Mohamed Amoura
31 août , 21:17
Lilian Brassier quitte Rennes pour Francfort
31 août , 21:00
OL : Samuel Mbangula ne signera pas à Lyon
31 août , 20:40
Réunion décisive, l'OM bloque Aguerd, Emerson et Timber
31 août , 20:30
Iliman Ndiaye débarque à Man City pour 76 ME
31 août , 20:20
Lille : 65ME pour Fernandez-Pardo, Létang roi du mercato
31 août , 20:12
Aston Villa-Arsenal : Les compos (21h00 sur Canal+Foot)

Derniers commentaires

Kondogbia a plombé l’OM, L’Équipe le fracasse

Il est puant ce gars, comme annoncé le jour ou il a signé. Une plaie, un endormi, et avec la charette en plus ... Pfffff Ligue 2 meme pas le niveau

Iliman Ndiaye débarque à Man City pour 76 ME

C'est la folie furieuse ces prix pour des joueurs moyens....quand on pense aux superstars que se vendaient pour largement moins y a encore 15 ans

Ligue 1 : Le calendrier de la 5e journée dévoilé, la date d'OM-PSG confirmée

Pas mal de choc sur cette journée

Réunion décisive, l'OM bloque Aguerd, Emerson et Timber

Il y a que les meilleurs qui reste mdr

OL : Malick Fofana à Arsenal, c'est bouillant

4 ?

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
62200303
2Paris logo
Paris
42110303
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
42110422
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
42110312
5Rennes logo
Rennes
42110541
6Troyes logo
Troyes
42110211
7Lens logo
Lens
32101642
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
32101422
9Angers SCO logo
Angers SCO
32101330
10Strasbourg logo
Strasbourg
3210125-3
11Brest logo
Brest
22020440
12Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
22020440
13Le Mans logo
Le Mans
1201145-1
14Lorient logo
Lorient
1201112-1
15Le Havre logo
Le Havre
1201112-1
16Toulouse logo
Toulouse
1201124-2
17Nice logo
Nice
1201103-3
18Auxerre logo
Auxerre
0200238-5

Loading