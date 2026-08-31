Réunion décisive, l'OM bloque Aguerd, Emerson et Timber

Réunion décisive, l'OM bloque Aguerd, Emerson et Timber

OM31 août , 20:40
parCorentin Facy
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Les dernières heures ont été très productives à l’OM. En plus d’acter la décision de conserver Igor Paixao, le club phocéen a choisi de conserver Nayef Aguerd, Quinten Timber et Emerson Palmieri.
Les supporters de l’Olympique de Marseille craignaient le pire pour ces deux dernières journées du mercato, après la défaite face à l’AS Monaco dimanche soir. La crainte était réelle de voir les meilleurs éléments de l’équipe s’en aller, face au besoin impératif de vendre pour se conformer aux exigences de la DNCG et de l’UEFA. Le nom d’Igor Paixao revenait par exemple avec insistance. Face à l’impossibilité de le remplacer, l’OM a finalement pris la décision de conserver son ailier brésilien de 25 ans. Malgré une dernière offre de Sunderland à hauteur de 40 millions d’euros, l’ancien joueur de Feyenoord va rester… et il ne sera pas le seul.
Foot Mercato annonce ce lundi que « sauf retournement de situation de dernière minute », trois autres joueurs très courtisés de l’effectif vont rester à Marseille : Quinten Timber, Nayef Aguerd et Emerson Palmieri. Une vraie surprise, notamment en ce qui concerne l’international néerlandais. Ces derniers jours, ce dernier était proche d’un transfert à Crystal Palace, mais des histoires d’agents ont retardé le deal… au point de le faire capoter. Titulaire à Monaco dimanche, l’ancien joueur du Feyenoord va donc rester à l’OM pour le plus grand bonheur de Bruno Genesio. L’entraîneur de 59 ans sera également ravi de conserver Nayef Aguerd, tout proche de signer à la Real Sociedad il y a quelques semaines.

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Par ailleurs, le départ d’Emerson ne faisait plus de doutes ces dernières heures. Le latéral gauche italien était convoité par le FC Santos mais aussi par la Juventus Turin et la Fiorentina. Le voir rester est donc une bonne surprise pour le staff marseillais. La question est maintenant de savoir ce qui a poussé la direction olympienne, Frank McCourt compris, à prendre ces décisions surprenantes qui privilégient l’aspect sportif à l’aspect économique. Le mercato n’est pas terminé pour autant et on ignore encore ce que l’avenir réserve à des éléments aux salaires importants comme Hojbjerg, Maupay ou même Ulisses Garcia, tous susceptibles de quitter l’OM ce mardi lors de la dernière journée du mercato.
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