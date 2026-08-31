Iliman Ndiaye débarque à Man City pour 76 ME

Un accord de principe a été trouvé ce lundi soir entre Everton et Manchester City pour le transfert d’Iliman Ndiaye. L’international sénégalais est attendu dans son nouveau club mardi matin.

Folle trajectoire de carrière pour Iliman Ndiaye. Deux ans seulement après son arrivée à Everton en provenance de l’Olympique de Marseille, où il n’avait pas réussi à s’imposer, l’attaquant sénégalais va signer à Manchester City. Fabrizio Romano et David Ornstein annoncent ce lundi soir qu’un accord de principe a été trouvé entre les Toffees et les Citizens pour la venue d’Iliman Ndiaye à l’Etihad Stadium contre 76 millions d’euros. Un nouveau transfert XXL de la part des clubs de Premier League. Iliman Ndiaye est attendu à Manchester City dès mardi matin pour la visite médicale avant de parapher son nouveau contrat.