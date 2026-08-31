Aston Villa-Arsenal : Les compos (21h00 sur Canal+Foot)

Il est puant ce gars, comme annoncé le jour ou il a signé. Une plaie, un endormi, et avec la charette en plus ... Pfffff Ligue 2 meme pas le niveau
C'est la folie furieuse ces prix pour des joueurs moyens....quand on pense aux superstars que se vendaient pour largement moins y a encore 15 ans
Pas mal de choc sur cette journée
Il y a que les meilleurs qui reste mdr
4 ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|2
|1
|1
|0
|5
|4
|1
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|3
|2
|1
|0
|1
|6
|4
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|5
|-3
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|4
|5
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|-2
|1
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|0
|2
|0
|0
|2
|3
|8
|-5
Loading