ASSE : Lucas Stassin au FC Séville, c'est parti

McCourt joue à un jeu dangereux. La situation économique du club est périlleuse, des ventes sont obligatoires et pour beaucoup d'argent. Alors oui c'est le serpent que se mord la queue car en vendant l'équipe s'appauvrie et troque ses chances de finir aux meilleures places qui rentabilisent le mieux. Mais le club a tellement mal géré l' époque où il dépensait beaucoup et mal, il doit assumer.
Il est puant ce gars, comme annoncé le jour ou il a signé. Une plaie, un endormi, et avec la charette en plus ... Pfffff Ligue 2 meme pas le niveau
C'est la folie furieuse ces prix pour des joueurs moyens....quand on pense aux superstars que se vendaient pour largement moins y a encore 15 ans
Pas mal de choc sur cette journée
Il y a que les meilleurs qui reste mdr
|Équipe
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|BP
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|-5
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