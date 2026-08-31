ASSE : Lucas Stassin au FC Séville, c'est parti

Réunion décisive, l'OM bloque Aguerd, Emerson et Timber

McCourt joue à un jeu dangereux. La situation économique du club est périlleuse, des ventes sont obligatoires et pour beaucoup d'argent. Alors oui c'est le serpent que se mord la queue car en vendant l'équipe s'appauvrie et troque ses chances de finir aux meilleures places qui rentabilisent le mieux. Mais le club a tellement mal géré l' époque où il dépensait beaucoup et mal, il doit assumer.