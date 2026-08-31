ASSE : Lucas Stassin au FC Séville, c'est parti
Stassin et l'ASSE restent en Ligue 2

ASSE : Lucas Stassin au FC Séville, c'est parti

ASSE31 août , 20:00
parCorentin Facy
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Absent de la feuille de match pour le déplacement à Dijon ce lundi soir en clôture de la 4e journée de Ligue 2, Lucas Stassin s’apprête à quitter Saint-Etienne. Le buteur belge est attendu au FC Séville dans les heures à venir.
Sous contrat avec l’AS Saint-Etienne jusqu’en juin 2028, Lucas Stassin s’apprête à quitter le club forézien après deux années passées sous le maillot des Verts. Selon les informations de Sacha Tavolieri et de Onze Mondial, un accord est en passe d’être trouvé entre l’actuel leader de la Ligue 2 et le FC Séville. Un prêt avec une option d’achat dont le montant n’a pas filtré est évoqué.
Preuve que le deal est très avancé, Lucas Stassin n’est pas sur la feuille de match des Verts pour le déplacement à Dijon ce lundi soir en clôture de la 4e journée de Ligue 2. Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, l’attaquant belge de 21 ans aurait pu finalement rester dans le Forez, cela en prenait même le chemin ces derniers jours. Le sprint final du mercato a finalement permis à Lucas Stassin, qui souhaitait évoluer à un niveau plus relevé que la deuxième division française, de trouver une belle porte de sortie avec la proposition du club andalou.
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