La FIFA ne rigole pas, Lille va prendre cher

Mécontent de son absence contre la Bulgarie (6-1) samedi dernier, le gardien lillois Berke Özer a subitement quitté le rassemblement de la Turquie. Son départ a irrité la Fédération turque de football qui prévoit de le sanctionner. L’affaire pourrait finir par affecter Lille si la FIFA applique son règlement à la lettre.
Héros du LOSC face à la Roma (1-0) le 2 octobre dernier, avec ses trois penalties arrêtés, Berke Özer ne recevra pas les mêmes éloges après son comportement en sélection. Le gardien de la Turquie, absent de la feuille de match contre la Bulgarie samedi, n’a pas accepté le choix de son sélectionneur. D’où son départ précipité dès le lendemain matin et sans l’accord de ses supérieurs d’après la Fédération turque de football. « La discipline, le respect et l'esprit d'équipe sont nos principes fondamentaux, sur lesquels nous ne transigerons jamais, a réagi l’instance dans un communiqué. (…) Un tel comportement est inacceptable. »
Même s’il a rapidement donné sa propre version sur Instagram, en expliquant qu’il préférait rentrer à Lille afin de soigner une blessure, Berke Özer peut s’attendre à une sanction de la part de la Turquie. La Fédération peut très bien s’appuyer sur le règlement de la FIFA pour lui infliger une lourde punition. « Les joueurs qui, sans motif valable, ne participent pas aux compétitions nationales officielles ou privées, ou qui ne participent pas aux préparatifs, ou qui arrivent en retard, ou qui quittent le lieu d'entraînement ou de compétition, sont passibles d'une interdiction de compétition pour une période de deux mois à un an », peut-on lire dans le texte de la FIFA.
B. Özer

B. Özer

TurkeyTurquie Âge 25 Gardien

UEFA Nations League

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs6
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Lig

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Berke Özer n’en est pas encore là. Mais si la Fédération turque de football le sanctionne et sollicite l’instance internationale, la suspension d'un an annoncée dans le règlement concernerait aussi le LOSC. Ce serait un énorme coup dur pour les Dogues qui viennent de recruter l’ancien portier d’Eyüpspor pour 4,5 millions d’euros.
0
