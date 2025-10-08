Humilié à Lens, Lille accuse encore l'arbitrage

Lourdement battu 3-0 face au rival lensois le 20 septembre dernier, Lille a encore ce résultat en travers de la gorge, à l'image de Nathan Ngoy qui n'en revient toujours pas de l'arbitrage de la soirée.

Il est de ces matchs qui fabriquent des souvenirs. Celui-ci n'y échappe certainement pas pour les supporters des Sang et Or. Pour le premier derby face au LOSC de la saison, le RC Lens a écrasé son ennemi 3 à 0. Une domination nette et sans bavure qui a laissé un très mauvais souvenir, toutefois, du côté des Dogues. Cette soirée est clairement à oublier, même si pour Nathan Ngoy, l'issue de la rencontre aurait pu être bien différent. Dans une émission Twitch, le défenseur central belge de 22 ans estime avoir été lésé par l'arbitrage, même s'il assume, au nom de son équipe, que les hommes de Bruno Genesio n'étaient pas au niveau ce soir-là.

N. Ngoy Belgique • Âge 22 • Défenseur Europa League Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 7 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Le LOSC lésé par l'arbitrage face à Lens ?

« En vrai, on commence bien. On a deux grosses occasions, on ne les met pas. Eux, ils marquent sur un corner qui passe entre tout le monde, un peu chanceux. Après, sur leur deuxième but, il y a faute. Le gars touche le pied à Félix, il va au but, il marque, y a faute ! Troisième but : le gars marche sur la chaussure d’Osame, il lui enlève sa chaussure, il y a faute ! Si ça reste à 1-0, tout est possible. Mais on ne va pas mentir, il y a faute sur les deux derniers buts, à 100% », a déploré le joueur formé au Standard de Liège.

Une défaite qui a coûté cher d'un point de vue comptable puisque aujourd'hui, le LOSC compte 2 points de retard sur Lens, tandis que les Sang et Or ne sont qu'à 3 points de la première place occupée par le PSG, là où tout se joue dans un mouchoir de poche.