ICONSPORT_267679_0133
Nathan Ngoy

Humilié à Lens, Lille accuse encore l'arbitrage

LOSC08 oct. , 23:30
parQuentin Mallet
0
Lourdement battu 3-0 face au rival lensois le 20 septembre dernier, Lille a encore ce résultat en travers de la gorge, à l'image de Nathan Ngoy qui n'en revient toujours pas de l'arbitrage de la soirée.
Il est de ces matchs qui fabriquent des souvenirs. Celui-ci n'y échappe certainement pas pour les supporters des Sang et Or. Pour le premier derby face au LOSC de la saison, le RC Lens a écrasé son ennemi 3 à 0. Une domination nette et sans bavure qui a laissé un très mauvais souvenir, toutefois, du côté des Dogues. Cette soirée est clairement à oublier, même si pour Nathan Ngoy, l'issue de la rencontre aurait pu être bien différent. Dans une émission Twitch, le défenseur central belge de 22 ans estime avoir été lésé par l'arbitrage, même s'il assume, au nom de son équipe, que les hommes de Bruno Genesio n'étaient pas au niveau ce soir-là.
N. Ngoy

N. Ngoy

BelgiumBelgique Âge 22 Défenseur

Europa League

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs7
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Le LOSC lésé par l'arbitrage face à Lens ?

« En vrai, on commence bien. On a deux grosses occasions, on ne les met pas. Eux, ils marquent sur un corner qui passe entre tout le monde, un peu chanceux. Après, sur leur deuxième but, il y a faute. Le gars touche le pied à Félix, il va au but, il marque, y a faute ! Troisième but : le gars marche sur la chaussure d’Osame, il lui enlève sa chaussure, il y a faute ! Si ça reste à 1-0, tout est possible. Mais on ne va pas mentir, il y a faute sur les deux derniers buts, à 100% », a déploré le joueur formé au Standard de Liège.
Une défaite qui a coûté cher d'un point de vue comptable puisque aujourd'hui, le LOSC compte 2 points de retard sur Lens, tandis que les Sang et Or ne sont qu'à 3 points de la première place occupée par le PSG, là où tout se joue dans un mouchoir de poche.
0
Articles Recommandés
william saliba au psg le qatar repart a l assaut iconsport 238699 0492 381001
Equipe de France

La France avertit ses deux plus gros ennemis

ICONSPORT_273256_0027
Ligue des Champions

LdC fém. : Le PSG coule en Allemagne

ICONSPORT_165695_0281
PSG

PSG : Messi, Neymar, Mbappé, c'était mort dès le premier jour

ICONSPORT_272756_0127
OM

OM : Les Marseillais ridiculisent Zack Nani

Fil Info

23:00
La France avertit ses deux plus gros ennemis
22:56
LdC fém. : Le PSG coule en Allemagne
22:30
PSG : Messi, Neymar, Mbappé, c'était mort dès le premier jour
22:00
OM : Les Marseillais ridiculisent Zack Nani
21:30
« Il oublie qu’il est payé des millions d’euros » : Adrien Rabiot se fait fracasser
21:00
OM : Corinne Diacre a un objectif fou à Marseille
20:40
Monaco : Hutter remplacé par le champion de Belgique ?
20:20
EdF : Deschamps met un gros stop à ses joueurs
20:06
CdM 2026 : Salah offre son ticket à l'Egypte

Derniers commentaires

L'OL tapé à domicile, un scandale arbitral dénoncé

Les jaunes et/ou rouges, ça vient des commentaires que j'attaque. Mais c'est vrai que ma conclusion est trop cavalière et que j'ai oublié le cas du potentiel penalty.

Italie-Israël : Ce scénario catastrophe définitivement écarté

Ah mon gaucho qui assume pas l'antisémitisme de gauche... Mais arrête avec ton extrême droite antisémite, ça fait 20 ans au moins que c'est fini. Tout le monde s'accorde à dire que l'antisémitisme est maintenant l'apanage de la gauche et des islamistes. Dans les manifs a Vénissieux qui ont eux lieu le 7 octobre sous les drapeau de gauches, les slogans a la gloire des massacres du 7 octobre étaient de la gauche et des islamistes (va sur Google, tu trouveras les vidéos et les liens avec plusieurs sites...). Les attentats anti juifs depuis 20 ans sont l'oeuvre de qui en occident ? De l'extrême droite? T'es ridicule... Encore un aveugle... Les Mohamed Merah, l'attentat a Manchester al semaine dernière sur la synagogue, le 13 novembre et l'hypermarché cacher, ce sont des mecs d'extrême droite? Non des islamistes qui ont fait ça au nom de l'islam... Quand on est aveugle, de mauvaise foi ou simplement bête au point de pointer l'extrême droite sur les actes antisemites alors qu'ils sont presque tous maintenant le fait d'extrême gauche ou d'islamistes... No comment... Enfin, tu liras plus haut, si tu en es capable... Que j'espère une réussite du plan Trump... Un plan qui prévois un Etat palestinien, le retrait des forces israéliennes et la reconstruction de Gaza, crétin que tu es... Les mecs comme toi sont a vomir... Allez continue l'antisémite a rependre ton venin et ta betise

Italie-Israël : Ce scénario catastrophe définitivement écarté

Jusqu'à preuve du contraire, les actes antisémites depuis l'après guerre mondiale sont signés Front National, et le changement de nom ne signifie nullement la fin de leur haine.... quand au soit disant antisémitisme de la bande à Mélanchon, faudra d'autres preuves que les discours de Bardella et sa clique, ou des suceurs de Cnews Europe1 Jdd ou Bfm.. Parceque effectivement Mélanchon vise un électorat musulman étant donné que les "travailleurs" coco ont migré chez le Pen qui les caresse dans le sens du poil. Par contre tous ses discours revendiquent une solution à 2 états... si tu n'est pas d'accord avec ce point de vue, faudrait peut être commencer à reconnaître ton pro sionisme et ton orientation anti palestinienne pour ne pas parler du peuple français d'origine maghrébine qui sont en fait l'origine de ton orientation ;-)

OL : Une star portugaise de Premier League fait rêver Lyon

c'est pas vraiment le poste le plus important

« Deschamps ne veut pas de problème » : La raison lunaire de l'absence de Tolisso

T'en fais une belle bien grosse de tête de con

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading