Olivier Giroud

Giroud malheureux à Lille, Genesio intervient

LOSC08 nov. , 21:00
parEric Bethsy
0
En panne d’efficacité avec le LOSC, Olivier Giroud garde la confiance de Bruno Genesio. L’entraîneur lillois ne doute pas de son attaquant habitué à connaître des hauts et des bas durant sa carrière.
Olivier Giroud n’y arrive plus. Buteur lors des deux premières journées de Ligue 1, l’attaquant du LOSC traverse une disette inattendue après ses débuts réussis. Son dernier but remonte au 25 septembre, c’était contre le SK Brann (2-1) en Ligue Europa. Ça commence à faire long pour l’ancien international français, reconnaît Bruno Genesio. Mais l’entraîneur des Dogues ne s’inquiète pas pour sa recrue.
O. Giroud

O. Giroud

FranceFrance Âge 39 Attaquant

Europa League

Matchs4
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs9
Buts2
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 3

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
« C’est typique d’un avant-centre, a rassuré le coach de Lille. Tous les attaquants que j’ai connus, et j’en ai connu de très grands comme Olivier, ont toujours une période où ça veut moins rire. Olivier rentre, il fait ce qu’il faut. Il fait une tête qui a huit chances sur dix de finir sur un but. Le gardien fait un arrêt incroyable. Il y a des périodes comme ça. Bernard Lacombe me disait tout ça parfois lorsqu’on parlait du rôle de l’avant-centre. Il y a des jours le but fait 10 mètres et des jours où il fait 1,20m. C’est un peu l’histoire de notre équipe en ce moment. »
« Olivier a suffisamment d’expérience pour passer ce cap. Il sait la confiance qu’on a en lui, que l'équipe a en lui, a poursuivi l’ex-entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Le plus important est de continuer à tenter, à échouer jusqu’à ce qu’on réussisse parce que ça fait partie du jeu. Je ne le sens pas perturbé par cette petite période de manque de but. Comme tout attaquant, il a besoin de marquer. C’est en eux. Les attaquants vivent de ça, se nourrissent de ça. S’ils ne marquent pas pendant un match, ils sont malheureux. Ils le sont aussi sur une série un peu plus longue. C’est leur quotidien. C’est ce qui les anime depuis toujours. » Attendu à Strasbourg dimanche, Olivier Giroud tentera de relancer la machine à la Meinau.
0
Derniers commentaires

Le PSG prend une décision radicale pour Désiré Doué

Non, un jeune joueur avec lequel on a trop tiré sur la corde...

Taper l’OL avec l’équipe bis, le PSG accepte le défi

qd t achetes un joueur a 50M ou 90M t as qd meme plus de chance de tomber sur un bon joueur que sur un Satriano ! enfin. je pense

Le PSG prend une décision radicale pour Désiré Doué

Un joueur fragile comme fekir

L’OM déroule contre Brest, Acherchour s’en prend à De Zerbi

C est vrai que vermeen est tres bon au milieu mais je comprends pas pk il a pas joué contre l Atalanta. Les errements de de zerbi ...

Le PSG prend une décision radicale pour Désiré Doué

Vous avez gagné plus de 100M avec le mondial des clubs c'est certain. Ce qui est aussi certain, c'est que les blessures à répétition de vos joueurs sont normales ou logiques, avec 2 semaines de repos à l'inter saison . Les joueurs passent à la caisse maintenant

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
2512813281117
2
Paris Saint Germain
241173121912
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Rennes
181246219172
9
Nice
171152416160
10
Toulouse
151143417152
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Brest
10122461421-7
14
Nantes
10122461118-7
15
Angers SCO
1011245815-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

