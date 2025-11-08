Giroud malheureux à Lille, Genesio intervient

En panne d’efficacité avec le LOSC, Olivier Giroud garde la confiance de Bruno Genesio. L’entraîneur lillois ne doute pas de son attaquant habitué à connaître des hauts et des bas durant sa carrière.

Olivier Giroud n’y arrive plus. Buteur lors des deux premières journées de Ligue 1, l’attaquant du LOSC traverse une disette inattendue après ses débuts réussis. Son dernier but remonte au 25 septembre, c’était contre le SK Brann (2-1) en Ligue Europa. Ça commence à faire long pour l’ancien international français, reconnaît Bruno Genesio. Mais l’entraîneur des Dogues ne s’inquiète pas pour sa recrue.

O. Giroud France • Âge 39 • Attaquant Europa League Matchs 4 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 9 Buts 2 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Club Friendlies 3 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

« C’est typique d’un avant-centre, a rassuré le coach de Lille. Tous les attaquants que j’ai connus, et j’en ai connu de très grands comme Olivier, ont toujours une période où ça veut moins rire. Olivier rentre, il fait ce qu’il faut. Il fait une tête qui a huit chances sur dix de finir sur un but. Le gardien fait un arrêt incroyable. Il y a des périodes comme ça. Bernard Lacombe me disait tout ça parfois lorsqu’on parlait du rôle de l’avant-centre. Il y a des jours le but fait 10 mètres et des jours où il fait 1,20m. C’est un peu l’histoire de notre équipe en ce moment. »

« Olivier a suffisamment d’expérience pour passer ce cap. Il sait la confiance qu’on a en lui, que l'équipe a en lui, a poursuivi l’ex-entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Le plus important est de continuer à tenter, à échouer jusqu’à ce qu’on réussisse parce que ça fait partie du jeu. Je ne le sens pas perturbé par cette petite période de manque de but. Comme tout attaquant, il a besoin de marquer. C’est en eux. Les attaquants vivent de ça, se nourrissent de ça. S’ils ne marquent pas pendant un match, ils sont malheureux. Ils le sont aussi sur une série un peu plus longue. C’est leur quotidien. C’est ce qui les anime depuis toujours. » Attendu à Strasbourg dimanche, Olivier Giroud tentera de relancer la machine à la Meinau.