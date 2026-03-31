Emiliano Martinez fait payer 17.500 euros au LOSC





Décidément, entre Emiliano Martinez et la France, l’histoire de désamour continue. Bourreau de l’équipe de France au Mondial 2022, le gardien argentin est revenu deux fois dans l’hexagone, à chaque fois pour éliminer Lille de Coupe d’Europe.

Deux passages où il a été copieusement sifflé étant donné son passif, son comportement irrespectueux lors de la fameuse séance de tirs au but, et aussi une bonne dose de « seum » forcément.

Lors du dernier match entre les deux équipes, en 1/8e de finale aller d’Europa League, l’ancien gardien d’Arsenal a été copieusement insulté et sifflé. A tel point que l’UEFA a attribué une amende de 17.500 euros au LOSC pour le comportement de son public.

Au total, l’amende est montée à 82.750 euros pour différentes infractions au règlement, toujours aussi aléatoires avec l’UEFA, qui a vu notamment des bloquages de voies publiques ou un coup d’envoi retardé de quelques secondes.

Voilà qui ne pas réconcilier Emiliano Martinez avec le public français, même si cela n’interpelle probablement pas le gardien argentin, qui continue sa carrière en Premier League et avec la sélection, où il sera l’un des outsiders du mondial 2026.