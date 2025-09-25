EL : Giroud héros du LOSC face à Brann

1ère journée de l’Europa League :

Stade Pierre-Mauroy.

Lille OSC - SK Brann : 2-1.

Buts : Igamane (54e) et Giroud (80e) pour le LOSC ; Magnusson (60e) pour Brann.

Malmené par les Norvégiens mais une nouvelle fois sauvé par Olivier Giroud, le Lille OSC a réussi son entrée en lice en Europa League face à Brann (2-1).

Désireux de bien débuter sa campagne européenne à domicile face à une équipe norvégienne peu connue, le LOSC subissait clairement les débats en première période… Malgré une tentative de Sahraoui (13e), Brann se procurait les plus grosses occasions, avec notamment un poteau de Holm (41e), sans trouver le chemin des filets, au grand bonheur des Dogues jusqu’à la mi-temps (0-0 à la 45e).

Au retour des vestiaires, Lille se réveillait et ouvrait la marque avant l’heure de jeu ! Après un joli travail en solitaire de Fernandez-Pardo depuis le côté gauche, Igamane surgissait, en retard des surfaces, dans le dos de la défense norvégienne au deuxième poteau pour envoyer le centre de l’Espagnol au fond (1-0 à la 54e).

Une avance de courte durée pour les Nordistes, vu que quelques minutes plus tard, Brann égalisait. Suite à une perte de balle d’Haraldsson au milieu, Holm trouvait en profondeur Magnusson, qui trompait Ozer d’une frappe croisée au sol imparable (1-1 à la 60e). Dans la foulée, Brann était proche de passer devant, mais Kornvig trouvait une nouvelle fois le poteau (64e). En fin de match, le LOSC poussait et sur un centre contré de Bouaddi sur la droite, Giroud montait plus haut que tout le monde au deuxième poteau pour donner l’avantage à son équipe d’une tête puissante (2-1 à la 80e).

Entré en cours de jeu, le champion du monde 2018 devient ainsi le buteur français le plus âgé de l'histoire en Coupe d’Europe, et il permet surtout au groupe de Bruno Genesio de s’imposer pour sa première sortie de la saison en Europa League face à Brann (2-1). Le LOSC s’installe ainsi dans le peloton de tête de la C3.