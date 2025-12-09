ICONSPORT_277997_0595

Chancel Mbemba négocie avec le sourire à Lille

LOSC09 déc. , 20:40
parGuillaume Conte

Reparti de zéro avec Lille en début de saison, Chancel Mbemba se montre impérial avec les Dogues. Mais son contrat arrive déjà à sa fin en juin. De quoi remettre les négociations sur la table, mais en douceur cette fois-ci. 
Après un an sans jouer, Chancel Mbemba a plutôt bien rebondi puisqu’il fait le bonheur du LOSC. Arrivé libre à l’issue de son contrat à l’OM, le défenseur de la RD Congo ne donnait pas beaucoup de garanties après une telle période loin des terrains. Mais Olivier Letang lui a tout de même fait confiance. Une confiance relative puisque l’ancien marseillais n’a signé que pour un an avec les Dogues. 
A l’approche de la mi-saison, le pari semble déjà payant. A 31 ans, Mbemba a tout de même effectué un premier appel du pied au sujet de son avenir. Il faut dire que le mois prochain, il sera en théorie libre de rejoindre le club de son choix sans prévenir le LOSC. Mais l’entente est bonne entre le défenseur central et son club, qui a su le relancer quand il en avait besoin. Résultat, la discussion aura certainement lieu au printemps en bonne intelligence. Mais Mbemba a tout de même glissé un mot à ses dirigeants, au cas où…
« Une prolongation ? Pourquoi pas. On l’attend, on l’attend », a confié au média Carré un Chancel Mbemba que la situation amuse beaucoup. En effet, pour lui il est bien plus facile de négocier et de discuter en ayant du temps de jeu et de la confiance retrouvée, plutôt qu’avec l’OM où cela avait tourné au pugilat avec le club provençal et ses dirigeants. 
