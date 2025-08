Une décision de la DNCG touche le SC Bastia

Dans : Ligue 2.

Par Guillaume Conte

Tout le monde ne reprendra pas en même temps le week-end prochain en Ligue 2. Le SC Bastia a vu son match être reporté faute d'adversaire officiel.

C’est le mois d’août depuis ce vendredi, mois de la reprise du championnat, ce qui ne va pas tarder pour les clubs professionnels, qui sont dans la dernière ligne droit de la préparation. Dans une semaine, la Ligue 2 reprendra déjà ses droits. Mais pas le SC Bastia. La commission des compétitions a informé le club corse que son match de la première journée de championnat était désormais officiellement repoussé. La raison ? Son adversaire désigné est Boulogne-sur-Mer, qui profite de la relégation administrative de l’AC Ajaccio en National pour monter malgré son barrage perdu en juin dernier contre Clermont. Le club nordiste n’a toutefois pas encore l’assurance totale d’être en Ligue 2, puisque Ajaccio a fait savoir son souhait de faire appel devant le CNOSF de sa rétrogradation.

Le premier match de Ligue 2 reporté



Le Sporting Club de Bastia prend acte de la décision de la Commission des Compétitions de la LFP, suite au Conseil d’Administration du 28 juillet 2025, de reporter à une date ultérieure le match comptant pour la 1ère journée de Ligue 2 BKT,… pic.twitter.com/PxZZHfPVGZ — SC Bastia (@SCBastia) August 1, 2025

Le club insulaire, qui a vu son projet de reprise à la sauce catalane capoter et possède un déficit et des dettes colossales pour ce niveau, est persuadé d’avoir un autre projet de reprise qui peut tout changer. Mais pour le moment, l’appel devant le comité du sport français n’a toujours pas été officialisé, ce qui met tout le monde dans l’attente, et dans l’incertitude. Les futurs adversaires de Boulogne (ou Ajaccio) sont donc coincés, et ce long mois de juin à attendre les verdicts de la DNCG, puis les appels effectués au dernier moment, ont une conséquence directe sur les calendriers et la reprise des clubs concernés. Le SC Bastia a fait savoir qu’il avait pris acte de cette décision qui repousse son entrée en Ligue 2, bien qu’il n’y soit pour rien bien évidemment. La saison reprendra donc pour le Sporting le 15 août à Furiani contre Pau.