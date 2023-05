Un joueur de Ligue 2 refuse de porter le maillot arc-en-ciel

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

A l'initiative de la LFP, ce week-end de Ligue 1 et de Ligue 2 est consacré à la lutte contre l’homophobie sur tous les terrains. Les joueurs porteront un maillot floqué de numéros colorés en arc-en-ciel.

Dans le cadre de la journée mondiale contre l’homophobie, la Ligue de Football Professionnel et les 40 clubs de Ligue 1 et de Ligue se mobilisent ce week-end lors de la 35ème journée pour lutter contre l’homophobie. Les joueurs porteront un maillot dont le numéro sera floqué aux couleurs de l’arc-en-ciel. On s’en souvient l’an dernier, Idrissa Gueye n’avait pas joué les Montpellier-PSG pour « raisons personnelles », tout comme cela avait déjà été le cas l’année précédente lors de cette journée contre l’homophobie, ce qui avait valu des reproches au joueur parisien, qui avait refusé de porter ce maillot. Et ce samedi, l’histoire se répète avec Donatien Gomis, le défenseur d’En Avant Guingamp, qui ne jouera pas ce samedi contre Sochaux.

Donatien Gomis, le défenseur d’En Avant Guingamp, ne jouera pas face à Sochaux, ce samedi. Le joueur de 28 ans refuse de participer à la campagne de sensibilisation contre l’homophobie

➡️ https://t.co/5UTalY2Kb8 pic.twitter.com/SVmb3RrM24 — Télégramme Guingamp (@TelegrammeGGP) May 13, 2023

Selon Le Télégramme, Donation Gomis a prévenu ses dirigeants qu’il refusait de jouer s’il devait porter le maillot avec le numéro arc-en-ciel sur le dos. « Donatien Gomis a fait part de son choix de ne pas porter ce maillot. Nous en avons pris acte », a précisé Fred Le Grand, le président du club breton, dans le quotidien régional. On ne sait pas si la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel se saisira de cette affaire, le joueur guingampais ayant ouvertement annoncé à son club pourquoi il refusait de disputer le match contre Sochaux. Pour rappel, l'EAG ne joue plus rien cette saison en Ligue 1, tout comme son adversaire du soir.