TV : Red Star - Rodez, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Best com ever
Y’a t’il vraiment besoin de la Var pour voir un tacle sur un tacle qui a laché le ballon qui est à plusieurs mètre de lui? La Var pouvait aussi intervenir sur le pied haut! L’arbitre même si il voulait confirmer aurait au moins dû être appelé
Grandiose ! Mieux que le clasico... Quelle equipe !!! Vivement Rennes
Ta mere la tchouin
bien sur qu'il est bon RDZ mais le problème à L'OM c'ets bénatia qui choisissais les joueurs pas RDZ voila pourquoi RDZ a laissé tomber L'OM
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|73
|32
|23
|4
|5
|71
|27
|44
|67
|32
|21
|4
|7
|62
|33
|29
|61
|33
|18
|7
|8
|52
|35
|17
|60
|33
|18
|6
|9
|53
|36
|17
|59
|33
|17
|8
|8
|58
|47
|11
|56
|33
|17
|5
|11
|60
|44
|16
|54
|33
|16
|6
|11
|56
|49
|7
|47
|32
|13
|8
|11
|51
|42
|9
|45
|33
|11
|12
|10
|48
|49
|-1
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|41
|33
|10
|11
|12
|45
|49
|-4
|38
|32
|10
|8
|14
|41
|52
|-11
|35
|33
|9
|8
|16
|28
|47
|-19
|32
|33
|6
|14
|13
|30
|44
|-14
|31
|33
|7
|10
|16
|32
|44
|-12
|31
|33
|7
|10
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|33
|3
|7
|23
|32
|76
|-44
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