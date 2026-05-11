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TV : Red Star - Rodez, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue 211 mai , 7:00
parAlexis Rose
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Quelques jours seulement après la fin de la saison de Ligue 2, le Red Star et Rodez vont s’affronter en première phase des play-offs pour continuer à rêver d’une montée en L1.

Quelle heure pour Red Star - Rodez ?

La saison n’est pas finie pour tous les clubs en Ligue 2. Si Troyes et Le Mans ont d’ores et déjà validé leurs montées directes en L1, une place reste à définir pour les barrages d’accession. Celle-ci va se disputer en deux temps cette semaine. Avec une première manche entre le Red Star et Rodez. Ce play-off 1 se jouera effectivement ce mardi 12 mai à 20h30 au Stade Bauer.

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Sur quelle chaîne suivre Red Star - Rodez ?

Ce premier rendez-vous pour les barrages L1 - L2 entre le Red Star FC et le Rodez AF sera diffusé sur l’antenne de beIN SPORTS 1.

Les compos probables de Red Star - Rodez :

Quatrième du championnat à l’issue d’une belle saison, ponctuée par deux victoires et un nul contre Montpellier samedi (1-1), le Red Star s’offre le droit de rêver de monter en L1 pour la première fois depuis les années 1970. Histoire de tenter de rejoindre le PSG et le Paris FC, les autres clubs de la capitale, le Red Star va d'abord devoir battre Rodez à domicile avant de jouer un éventuel play-off 2 contre Saint-Etienne. Pour ce match, Grégory Poirier composera sans Cissé, Doucoure ou Lemonnier.
La compo probable du Red Star : Poussin - Durivaux, Escartin, Huard - Magnin, PIerret, Danger, Hachem, Durand - Ikanga, Cabral.
Meilleure équipe d’Europe en 2026, avec une impressionnante série de 20 matchs de suite sans défaite en L2, Rodez abordera cette rencontre contre le Red Star avec beaucoup de confiance. Restant sur deux belles victoires contre l’ASSE (2-1) et Annecy (2-1), le RAF ira à Paris mardi avec l’intention d’aller jusqu’au bout des barrages, pas comme en 2024 (défaite 0-2 à Saint-Etienne). Désireux de monter en L1 pour la première fois de son histoire, Rodez pourra compter sur un groupe au complet, même si Didier Santini fera sans Achi ou Tebily.
La compo probable de Rodez : Braat - Galves, Laurent, Magnin, Lipinski, Jean-Lambert - Mendes, Trouillet, Younoussa - Baldé, Arconte.

Ligue 2

12 mai 2026 à 20:30
Red Star
20:30
Rodez
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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