L2 : L'ASSE cartonne pour rien, Le Mans monte en Ligue 1 !

34e journée de Ligue 2

L'AS Saint-Etienne faisait sa part du travail en atomisant Amiens 5-0 à Geoffroy-Guichard. Malheureusement pour les Verts, l'espoir ne durait pas longtemps puisque Le Mans ouvrait le score dès la 16e minute. Les Manceaux doublaient la mise dans les dernières minutes. Cela faisait 2-0 avant l'arrêt du match pour jet de fumigènes du public corse. Le Mans retrouvera la Ligue 1 pour la première fois depuis 2010, Bastia descend en Ligue 3. Dans le même temps, Laval a assuré un barrage de maintien en battant Boulogne 2-1.

Les barrages de montée mettront aux prises le Red Star et Rodez. Le vainqueur ira ensuite défier Saint-Etienne avant une double confrontation contre le 16e de Ligue 1.