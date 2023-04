Tout le monde aime l'ASSE, BeInsports bat des records

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Le malheur des uns fait le bonheur des autres et grâce à la descente de l'AS Saint-Étienne en Ligue 2, la chaîne sportive qatarie bat des records d'audience. Malheureusement pour les Verts, cela va continuer la saison prochaine.

Avec une pénalité de trois points, et après un début de saison catastrophique, l’AS Saint-Étienne a perdu toutes ses chances de remonter directement en Ligue 1, malgré les énormes investissements faits dans un mercato dantesque pour ce niveau. Mais depuis plusieurs semaines, les Verts enchaînent les bons matchs et sont remontés à la douzième place du classement de Ligue 2. De quoi redonner des couleurs à Geoffroy-Guichard et à l'ASSE, et surtout doper les audiences des diffuseurs de l’antichambre de l’élite, Prime Vidéo et BeInSports.

Du côté du média sportif qatari, on diffuse tant que l’on peut l’ASSE, et cela pour une raison, même en L2 l’équipe stéphanoise fait recette. Ayant les deux premiers choix à chaque journée de Championnat, BeinSports choisit souvent Saint-Étienne et n’a aucun mal à le justifier.

ASSE-Caen, audience record pour un match de Ligue 2

Se confiant à But !, Florent Houzot, directeur des antennes, des programmes et de la rédaction de BeInSports, fait un constat sans détour. « Le match Saint-Étienne – Caen du vendredi 30 décembre dernier est tout simplement la meilleure audience historique d'un match de deuxième division sur beIN. Le match d'ouverture de la saison entre Dijon et l'ASSE est également la deuxième meilleure audience d'un match de Ligue 2 sur la chaîne, toutes cases confondues depuis 2017 (…) J'ai pris pas mal de réflexions sur le fait qu'on diffusait trop souvent Saint-Étienne. En même temps, quand on les lâche, on voit que L'Equipe se précipite pour récupérer les Verts sur le match directeur du samedi 19 heures. Cela montre que c'est aussi intéressant pour eux », explique le dirigeant du média sportif. Et d’ailleurs, ce lundi 17 avril, c’est bien sur BeinSports que sera diffusé le dernier match de la 31e journée de Ligue 2 entre Grenoble et l’ASSE.