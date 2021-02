Polémique : Une « agression » enflamme la Ligue 2

Dans : Ligue 2.

Samedi soir, le Paris FC s’est imposé sur la pelouse de Caen (0-2). Un match de Ligue 2 à l’issue duquel une grosse polémique a explosé…

René Girard et Pascal Dupraz ne partiront pas en vacances ensemble. L’épisode de ce week-end le confirme. Et pour cause, à l’issue de la victoire du Paris FC contre le Stade Malherbe de Caen, l’ancien entraîneur du MHSC a dénoncé une véritable agression de la part de trois joueurs de la formation normande dans le vestiaire des joueurs du Paris FC. « On a subi une agression de Caen. Trois joueurs de Caen sont venus et ça a fini en pugilat. Je trouve ça inadmissible. Ils sont venus dans le vestiaire pour se la passer (sic). Je ne sais pas ce qu’il y a eu, ils sont arrivés, ils ont mis un bordel pas possible, ça a mis une émeute. C’est honteux. Honteux ! » a pesté René Girard, scandalisé.

Dans les colonnes du Parisien ce dimanche, le président du Paris FC, Pierre Ferracci, en a remis une couche. « J'ai fait comprendre à la sécurité de Caen que c'était anormal que des joueurs de Caen puissent entrer dans nos vestiaires surtout que ce n'était pas vraiment pour venir échanger des maillots ». De son côté, Pascal Dupraz a botté en touche au moment de commenter cette grosse et inhabituelle polémique. « Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Je suis rentré dans mon vestiaire à la fin du match ». De toute évidence, cet incident ne manquera pas de faire réagir et de déclencher une enquête disciplinaire de la LFP dans les prochains jours afin de savoir qui dit vrai…