Nat : Quevilly-Rouen et Bastia montent en Ligue 2

Quevilly-Rouen et Bastia joueront la saison prochaine en Ligue 2, c'est désormais officiel après la défaite d'Orléans dans un match en retard de National.

En s'inclinant ce mercredi à domicile face à Villefranche (1-3), l'US Orléans a manqué sa dernière chance de revenir éventuellement sur Quevilly-Rouen et Bastia et ces deux clubs ont désormais un ticket pour la Ligue 2 la saison prochaine. La troisième place, synonyme de barrage va désormais se jouer entre Villefranche, Orléans, qui a dépassé son rival par la même occasion, le Red Star et Concernant étant encore en course.