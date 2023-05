Nat ‍: Concarneau et Dunkerque en L2, Nancy en N2 ‍!

Dans : Ligue 2.

Par Mehdi Lunay

National, 34e et dernière journée

Victorieux à Orléans 2-1, Concarneau accède pour la première fois à la Ligue 2 et au professionnalisme. Les Bretons finissent en tête et champions de National, devançant l'autre promu Dunkerque à la différence de buts particulière. Les Nordistes ont gagné 3-2 au Mans et remontent en L2, un an après l'avoir quitté. Ces deux formations devancent le Red Star de deux points. La formation d'Habib Beye a gagné 2-0 sur Saint-Brieuc mais cela ne suffira pas. Dans l'autre partie du classement, la défaite du Mans lui aura donné de l'espoir mais en vain. Nancy n'a pas su battre Bourg-en-Bresse avec un nul 3-3 dans l'Ain. L'ASNL est reléguée en National 2 comme son adversaire du soir dans un match interrompu à quelques secondes de la fin et qui a terminé très tardivement. Une première dans l'histoire du club lorrain.