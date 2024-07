Mbappé arrive avec plusieurs joueurs pour Caen ‍!

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

L'officialisation de la venue de Kylian Mbappé au Stade Malherbe de Caen, comme actionnaire principal, est intervenue ce mercredi. Et cela va booster le mercato atone du club bas-normand.

Même s'il faudra attendre début août que la DNCG valide le remplacement d'Oaktree par Coalition Capital, le fonds d'investissement de Kylian Mbappé, dans la pratique, les choses vont très vite bouger du côté de Caen. Car depuis le début du mercato, à l'exception de plusieurs départs, tout était à l'arrêt dans l'attente de la finalisation de l'accord concernant cette opération, laquelle est intervenue peu avant midi. Bien évidemment, cela ne va pas apporter au SMC des millions d'euros à investir sur le marché des transferts, mais on le sait plusieurs joueurs gravitent autour du clan Mbappé et cela va probablement permettre de rapidement concrétiser la venue de plusieurs joueurs pour renforcer l'effectif de Nicolas Seube. Alors que la préparation estivale malherbiste ne s'est soldée que par des défaites, et qu'Alexandre Mendy, meilleur buteur de Ligue 2, est sur le départ, le vestiaire caennais devrait voir débarquer de nouvelles têtes.

Le mercato de Caen va chauffer

Caen rêve d'un coup de folie avec l'effet Mbappé https://t.co/D7ezLghmVd — Foot01.com (@Foot01_com) July 30, 2024

Journaliste pour Ouest-France, Gaëtan Briard révèle ce mercredi que le dossier du mercato avait été travaillé depuis quelques semaines et que les choses vont donc s'accélérer, même si le championnat de Ligue 2 débute dans deux semaines et que cela risque de faire juste. « À court terme, plusieurs joueurs se sont d’ailleurs mis d’accord avec les nouveaux investisseurs pour rejoindre le Stade Malherbe, une fois que l’accord sera signé entre les deux parties », précise notre confrère, qui voit donc un premier effet Mbappé rapidement se faire sentir. Du côté de la mairie de Caen, où l'on a déjà senti un frémissement autour de cette annonce, on espère désormais que le nouveau propriétaire du Stade Malherbe viendra regarder un match au stade Michel d'Ornano cette saison, même si tout cela ne sera pas simple du tout, l'agenda du joueur du Real Madrid étant considérablement chargé pendant la saison sportive.