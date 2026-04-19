Ligue 2 : Bafétimbi Gomis a retrouvé un travail en France

L’ESTAC a le sourire en ce week-end victorieux. Les Aubois
se sont imposés sur leur pelouse face à Boulogne. En interne, le remplaçant du
directeur sportif, Antoine Sibierski, a été trouvé. Une tête bien connue des
terrains de Ligue 1.
L’ESTAC se rapproche de plus en plus de l’élite du football
français. Les hommes de Stéphane Dumont se sont imposés ce samedi face à
Boulogne. Les Aubois profitent également du faux pas de Saint-Etienne à Bastia
pour reprendre quatre points d’avance sur leur dauphin à trois journées du
terme de la saison. Deux ans après avoir quitté la Ligue 1, le club désormais
au sein du giron du City Group est installé sur le fauteuil de leader de Ligue
2 depuis la neuvième journée. Malgré deux années compliquées dans l’antichambre
du football français, l’ESTAC
a su remonter la pente. Cependant, en interne,
quelques dissensions mènent au départ du directeur sportif : Antoine
Sibierski. Arrivé en juillet 2024, l’ancien joueur de Manchester City va
quitter son poste à la fin de la saison.
Gomis entame sa nouvelle mission
Les raisons ont été évoquées par le journal l’Equipe au
début du mois d’avril. Antoine Sibierski conserve des divergences avec le
président délégué et directeur général du club Edwin Pindi. Depuis, les Aubois
cherchent le remplaçant idéal. Ce dimanche, le journal l’Equipe dévoile que
Bafétimbi Gomis est pressenti pour prendre la relève la saison prochaine.
L’ancien attaquant de l’OL connaît déjà un petit peu le club pour y avoir
évolué une demi-saison en 2005. Depuis la fin de sa carrière en 2024, l’ancien international
français « se forme aux métiers du football », révèle le quotidien
sportif français. L’homme aux 356 buts en 797 matchs en carrière a déjà
commencé à constituer son équipe pour préparer au mieux la saison prochaine.
Avec une possible montée en Ligue 1, l’été troyen sera chargé. Le club
aubois va essayer de conserver les joueurs performants de cette saison tout en
essayant de renforcer l’effectif de Stéphane Dumont pour une mission
maintien.