Ligue 2 : Bafétimbi Gomis a retrouvé un travail en France

L’ESTAC a le sourire en ce week-end victorieux. Les Aubois se sont imposés sur leur pelouse face à Boulogne. En interne, le remplaçant du directeur sportif, Antoine Sibierski, a été trouvé. Une tête bien connue des terrains de Ligue 1.

L’ESTAC se rapproche de plus en plus de l’élite du football français. Les hommes de Stéphane Dumont se sont imposés ce samedi face à Boulogne. Les Aubois profitent également du faux pas de Saint-Etienne à Bastia pour reprendre quatre points d’avance sur leur dauphin à trois journées du terme de la saison. Deux ans après avoir quitté la Ligue 1, le club désormais au sein du giron du City Group est installé sur le fauteuil de leader de Ligue 2 depuis la neuvième journée. Malgré deux années compliquées dans l’antichambre du football français, l’ ESTAC a su remonter la pente. Cependant, en interne, quelques dissensions mènent au départ du directeur sportif : Antoine Sibierski. Arrivé en juillet 2024, l’ancien joueur de Manchester City va quitter son poste à la fin de la saison.

Gomis entame sa nouvelle mission

Les raisons ont été évoquées par le journal l’Equipe au début du mois d’avril. Antoine Sibierski conserve des divergences avec le président délégué et directeur général du club Edwin Pindi. Depuis, les Aubois cherchent le remplaçant idéal. Ce dimanche, le journal l’Equipe dévoile que Bafétimbi Gomis est pressenti pour prendre la relève la saison prochaine. L’ancien attaquant de l’OL connaît déjà un petit peu le club pour y avoir évolué une demi-saison en 2005. Depuis la fin de sa carrière en 2024, l’ancien international français « se forme aux métiers du football », révèle le quotidien sportif français. L’homme aux 356 buts en 797 matchs en carrière a déjà commencé à constituer son équipe pour préparer au mieux la saison prochaine. Avec une possible montée en Ligue 1, l’été troyen sera chargé. Le club aubois va essayer de conserver les joueurs performants de cette saison tout en essayant de renforcer l’effectif de Stéphane Dumont pour une mission maintien.