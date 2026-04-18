L2 : Troyes assure et met la pression à l'ASSE

31e journée de Ligue 2

Troyes - Boulogne : 1-0

Reims - Red Star : 3-2

En battant Boulogne ce samedi après-midi à domicile (1-0), Troyes s’est assuré de conserver la tête du championnat de Ligue 2 au terme de la 31e journée alors que l’ASSE joue ce samedi soir face à Bastia. Autre candidat à la montée, Reims a réalisé une belle opération en venant à bout du Red Star à domicile (3-2).