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L2 : Troyes assure et met la pression à l'ASSE

Ligue 218 avr. , 16:00
parCorentin Facy
0
31e journée de Ligue 2
Troyes - Boulogne : 1-0
Reims - Red Star : 3-2
En battant Boulogne ce samedi après-midi à domicile (1-0), Troyes s’est assuré de conserver la tête du championnat de Ligue 2 au terme de la 31e journée alors que l’ASSE joue ce samedi soir face à Bastia. Autre candidat à la montée, Reims a réalisé une belle opération en venant à bout du Red Star à domicile (3-2).
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
3730107134142-1
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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