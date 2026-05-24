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Laval arrache son maintien en Ligue 2

Ligue 224 mai , 19:00
parGuillaume Conte
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Laval a fait le travail dans son barrage face à Rouen en s'imposant 1-0 pour sauver sa place en Ligue 2.
A Laval, Laval bat Rouen 1-0
But pour Laval : Sellouki (25e)
Expulsion : Rocha Santos (12e) à Rouen
Après le match nul 1-1 au match aller en Normandie, tout se jouait à Laval ce dimanche soir pour une place en Ligue 2. Légèrement supérieurs à l’aller, les Tango débutaient timidement, jusqu’au premier coup de théâtre. Sur un tacle mal maitrisé, Rocha Santos prenait la cheville de son adversaire juste sous les yeux de l’arbitre, et récoltait un carton rouge inévitable (12e). Laval en profitait rapidement, avec le but de Sellouki d’une belle frappe (1-0, 25e).
Mais les pensionnaires de Ligue 2, malgré l’avantage au score et la supériorité numérique, ne parvenaient jamais à se mettre à l’abri. Ils allaient souffrir jusqu’au bout, avec des Normands courageux qui ne lâchaient rien au point d’avoir l’égalisation au bout du pied à quelques minutes de la fin. Laval tenait ce court avantage jusqu’au bout, validant ainsi son maintien en Ligue 2. Pour Rouen, c’est partie remise pour des Diables Rouges qui ont longtemps cru à la montée directe, mais devront repartir en National la saison prochaine.
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