L2 : Toulouse officiellement racheté, Comolli président

Dans : Ligue 2.

Attendu depuis plusieurs semaines, le rachat du TFC, relégué cette saison en Ligue 2, est désormais officiel. Olivier Sadran laisse sa place à Damien Comolli.

Dans un communiqué, le Toulouse Football Club a officialisé ce lundi son changement de propriétaire. « Le Toulouse Football Club et son propriétaire Olivier Sadran ont conclu un accord définitif avec RedBird Capital Partners pour la vente d'une part majoritaire du capital du Club, à hauteur de 85 %. M. Sadran n'en sera plus actionnaire majoritaire et a quitté ce jour ses fonctions de président, mais il conservera une participation de 15 % dans le Club et restera un membre actif du conseil d'administration (...) Damien Comolli est nommé président du club avec effet immédiat », indique le TFC.

A noter d'autre part que Patrice Garande et ses joueurs, partis en stage en Espagne, ont décidé de rentrer sans traîner en France, les menaces d'une fermeture de la frontière en raison de l'épidémie de coronavirus ayant incité le TFC à la prudence.