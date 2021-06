L2 : Laurey va remplacer Girard au Paris FC

Dans : Ligue 2.

Après son départ de Strasbourg, Thierry Laurey va succéder à René Girard sur le banc du Paris Football Club en Ligue 2.

Cinquième de la saison de Ligue 2, et battu lors des barrages, le Paris FC va changer d’entraîneur durant l’été. En effet, en rupture avec une partie des dirigeants et de son vestiaire, René Girard ne reste pas à son poste et selon Le Parisien, c’est Thierry Laurey qui va rapidement s’engager pour deux ans, plus une année en option en cas de montée en L1, avec le club dirigé par Pierre Ferracci. En choisissant l’ancien entraîneur de Strasbourg, le Paris Football Club mise sur un spécialiste du genre puisque Laurey avait fait monter le club alsacien dans l’élite du football français, tout comme il l’avait fait avec le Gazélec Ajaccio.