L2 : Stéphane Moulin quittera Caen en fin de saison

Dans : Ligue 2.

Par Claude Dautel

Dans un communiqué, le Stade Malherbe de Caen a officialisé le départ en fin de saison de Stéphane Moulin en fin de saison.

« Après deux saisons passées à la tête de l’équipe professionnelle, Stéphane Moulin ne sera plus l’entraîneur du Stade Malherbe Caen la saison prochaine. Au cours de ces derniers mois, Stéphane aura grandement participé à la progression des « rouge et bleu » avec une septième place la saison dernière et un top 4 toujours atteignable à trois journées de la fin. Avec Stéphane Moulin, le Stade Malherbe aura notamment réussi à reconquérir son public. Le Stade Michel d’Ornano est devenu cette saison une véritable forteresse où il est difficile de venir prendre des points. Pour tout ça, le club tient à le remercier chaleureusement pour son travail et son implication. Président du conseil de surveillance, Pierre-Antoine Capton explique, « nous respectons le choix de Stéphane, une décision qu’il a prise après mûre réflexion. Nous sommes reconnaissants de ce qu’il apporté au Stade Malherbe durant ces deux saisons.» Le Stade Malherbe Caen souhaite à Stéphane Moulin le meilleur pour la suite », indique le club bas-normand, actuel cinquième de Ligue 2, dans un communiqué.