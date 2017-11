L2 : Reims s’envole, Bozok plane totalement

Dans : Ligue 2.

Journée importante en Ligue 2, où des premières différences sont effectuées devant. En déplacement à l’AC Ajaccio, l’un de ses poursuivants, le Stade de Reims est allé chercher un précieux succès 0-1. Logique mais dessiné tardivement par le but de Chavarria à la 90e minute.

Désormais, le club champenois s’envole, et seul Nîmes parvient à s’accrocher à quatre longueurs. Les Crocodiles sont intenables sur le plan offensif cette saison, et cela vaut pour Umut Bozok, qui vient d’inscrire neuf buts en trois matchs à domicile. Son triplé permet aux Gardois de balayer Bourg-Péronnas (4-0), et de reprendre la deuxième place. Le nouveau pensionnaire du podium est Clermont, qui s’est imposé in extremis à Orléans (1-2). Lorient perd sa place en raison de sa défaite au terme d’un match spectaculaire à Valenciennes (4-2), tandis que le Paris FC se replace dans ce mouchoir de poche à la faveur de son succès 2-0 devant Quevilly.

En bas du classement, pas d’effet Jorge Costa, avec une défaite 0-2 à domicile face au GFCO Ajaccio. Quevilly est aussi dans la zone rouge, tandis que Bourg occupe la 18e place.