L2 : Programme TV et résultats de la 7e journée

7e journée de Ligue 2 :

Mardi 23 septembre

20h30 : Montpellier Hérault - US Boulogne (sur beIN Sports Max 5)

Pau FC - Stade Lavallois (sur beIN Sports Max 7)

Amiens SC - AS Saint-Etienne (sur beIN Sports 2)

FC Annecy - AS Nancy Lorraine (sur beIN Sports Max 6)

Stade de Reims - Clermont Foot (sur beIN Sports Max 8)

En Avant Guingamp - USL Dunkerque (sur beIN Sports Max 9)

Bastia - Rodez Aveyron Football (sur beIN Sports Connect)

Red Star FC - Troyes (sur beIN Sports Max 4)

Le Mans FC - Grenoble Foot 38 (sur beIN Sports Max 10)