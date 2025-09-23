Ligue 2 programmme
L2 : Programme TV et résultats de la 7e journée

Ligue 223 sept. , 00:00
parAlexis Rose
7e journée de Ligue 2 :
Mardi 23 septembre
20h30 : Montpellier Hérault - US Boulogne (sur beIN Sports Max 5)
Pau FC - Stade Lavallois (sur beIN Sports Max 7)
Amiens SC - AS Saint-Etienne (sur beIN Sports 2)
FC Annecy - AS Nancy Lorraine (sur beIN Sports Max 6)
Stade de Reims - Clermont Foot (sur beIN Sports Max 8)
En Avant Guingamp - USL Dunkerque (sur beIN Sports Max 9)
Bastia - Rodez Aveyron Football (sur beIN Sports Connect)
Red Star FC - Troyes (sur beIN Sports Max 4)
Le Mans FC - Grenoble Foot 38 (sur beIN Sports Max 10)

Ligue 2

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Saint-Étienne
1464207147
2
Red Star
1364117114
3
Troyes
1364116115
4
Pau
1163214106
5
Amiens SC
96231495
Tout afficher
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

