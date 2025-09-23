L2 : Programme TV et résultats de la 7e journée

|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|7
|14
|7
|13
|6
|4
|1
|1
|7
|11
|4
|13
|6
|4
|1
|1
|6
|11
|5
|11
|6
|3
|2
|1
|4
|10
|6
|9
|6
|2
|3
|1
|4
|9
|5
Si c est le defenseur Parisien qui remet le ballon, en aucun cas le HJ doit etre sifflé 1 mètre ? Tu exagère la
Chut petit troll insignifiant 0 a 6 ? 🤣
Oui il y avait longtemps ..belle soirée pour Marseille nous mieux un ballon d or et encore 3 points d avance 😉😊
La seule chose que tu as grillé, c est ton dernier neurone 🤣
Franchement moi je suis content je joue pas le greg Marseille est content psg aussi et rdz en fin de saison
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|13
|7
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|10
|4
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|7
|3
|12
|5
|4
|0
|1
|3
|8
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|5
|13
|8
|9
|5
|3
|0
|2
|6
|10
|4
|9
|5
|3
|0
|2
|3
|8
|5
|8
|5
|2
|2
|1
|-1
|7
|8
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|7
|9
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|4
|6
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|9
|12
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|6
|9
|5
|5
|1
|2
|2
|-1
|3
|4
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|9
|11
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|6
|8
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|3
|5
|4
|5
|1
|1
|3
|-7
|6
|13
|1
|5
|0
|1
|4
|-8
|5
|13
Loading