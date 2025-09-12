Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 5e journée

Ligue 212 sept. , 00:00
parAlexis Rose
5e journée de Ligue 2 :
Vendredi 12 septembre
20h00 : Amiens SC - Bastia (sur beIN Sports Max 4)
Pau FC - Red Star FC (sur beIN Sports Max 5)
Le Mans FC - Rodez Aveyron Football (sur beIN Sports Max 6)
Troyes - AS Nancy Lorraine (sur beIN Sports Max 7)
US Boulogne - Stade Lavallois (sur beIN Sports Max 8)
Samedi 13 septembre
14h00 : Grenoble Foot 38 - USL Dunkerque (sur beIN Sports 2)
FC Annecy - Stade de Reims (sur beIN Sports 1)
20h00 : Clermont Foot - AS Saint-Etienne (sur beIN Sports 1)

Ligue 2

13 septembre 2025 à 20:00
Clermont
20:00
Saint-Étienne
Lundi 15 septembre
20h45 : En Avant Guingamp - Montpellier Hérault (sur beIN Sports 1)
Articles Recommandés
ICONSPORT_266997_0017
TV

TV : BeIN Sports ne compte pas rendre son match du samedi !

ICONSPORT_267396_0411
PSG

OM-PSG : Luis Enrique prépare des surprises

ICONSPORT_267543_0208
ASSE

L’ASSE secoue Lucas Stassin

ICONSPORT_240089_0026
OL

OL : Quel gardien à Rennes ? Paulo Fonseca a tranché

Fil Info

10:30
TV : BeIN Sports ne compte pas rendre son match du samedi !
10:00
OM-PSG : Luis Enrique prépare des surprises
9:40
L’ASSE secoue Lucas Stassin
9:20
OL : Quel gardien à Rennes ? Paulo Fonseca a tranché
9:00
Match gagné par pénalité, c'est cadeau pour le PSG
8:40
Le PSG fait la loi, le Real change de trottoir
8:20
Ce pays qui envoie 20 millions d'euros à l'OL
8:00
La Vente OM est finie, McCourt dit tout
7:30
TV : Rennes - OL, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Derniers commentaires

PSG : Maltraité comme Donnarumma, Skriniar balance tout

Tu galère dans ta vie toi mdr en plus tu sais pas lire ,le gars dit qu'il sera toujours supporters mais il ch💩 sur le club ? Mdr quand a rabiot, il a juste fait un message parce que 2/3 jours avant il lui a été reproché de ne pas avoir fait ses adieux au supporters, sinon il en a rien a secouer de vous 🤣c'est juste il aimerait ne pas se faire siffler partout et comme l'om c'est des footix facilement manipulable, autant en profiter, vous êtes tellement des footix que meme a l'entrée de votre stade y a écrit une demande pour porter le maillot de l'om 🤣🤣quelle bande de guignols, ils ont tout les maillots sauf celui de leurs club ou alors ils ont honte de le mettre ,y a qu'à voir henni qui en est le parfait exemple, faut éviter de oarler foot quand on comprend rien 😉 t'arrive meme pas a comprendre 3 lignes d'un joueur donc bon...

PSG : Maltraité comme Donnarumma, Skriniar balance tout

C'est incroyable comment vous les marseillais, vous comprenez tout de traversé, le mec parle du coach pas du psg, il le dit lui-même qu'il restera un supporter du PSG, alors que la mère Rabiot à littéralement chier et pisser sur vous 😂😂😂

La Vente OM est finie, McCourt dit tout

Vizir le fakir en PLS

OL : Umtiti à Lyon, c'est un plébiscite

Ils ne s'aiment pas, c'est normal aussi.

OM : Balerdi, le cauchemar sans fin !

oui, j'en arrive même à me dire que s'il y avait eu la possibilité de faire une grosse vente avec lui, si on aurait pas du saisir l'occasion...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading