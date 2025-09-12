L2 : Programme TV et résultats de la 5e journée

5e journée de Ligue 2 :

Vendredi 12 septembre

20h00 : Amiens SC - Bastia (sur beIN Sports Max 4)

Pau FC - Red Star FC (sur beIN Sports Max 5)

Le Mans FC - Rodez Aveyron Football (sur beIN Sports Max 6)

Troyes - AS Nancy Lorraine (sur beIN Sports Max 7)

US Boulogne - Stade Lavallois (sur beIN Sports Max 8)

Samedi 13 septembre

14h00 : Grenoble Foot 38 - USL Dunkerque (sur beIN Sports 2)

FC Annecy - Stade de Reims (sur beIN Sports 1)

20h00 : Clermont Foot - AS Saint-Etienne (sur beIN Sports 1)

Lundi 15 septembre

20h45 : En Avant Guingamp - Montpellier Hérault (sur beIN Sports 1)