L2 : Programme TV et résultats de la 18e journée

Les gamins il ont rien prouvé il demande des salaires xxl cette mentalité chez beaucoup de jeunes me dégoute
Connais pas mais pas besoin d'être un grand nom pour être coach. Par contre c'est fiounasse les proprio de Chelsea il pourrai le laisser finir sa saison !
Sur ce Match l'arbitre le fausse . Le ROUGE est plus que sévère , plus d'autres décisions ?
Nuamah est Mangala, à ce stade, c'est comme s'ils s'étaient fait 2 fois les croisés....
Comme on dit : "problème de riche".
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
