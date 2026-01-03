Ligue 2
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 18e journée

Ligue 203 janv. , 10:01
parGuillaume Conte
18e journée de Ligue 2 :
Samedi 3 janvier
14h00 : Troyes - Red Star sur BeIN 1
20h00 : Bastia - Grenoble sur BeIn Max 8
Amiens - Nancy sur BeIn Max 6
Clermont - Laval sur BeIn Max 9
Guingamp - Boulogne sur BeIn Max 5
Le Mans - ASSE sur BeIn 1
Pau - Rodez sur BeIn Max 7
Reims - Annecy sur BeIn Max 4
Lundi 5 janvier
20h45 : Montpellier - Dunkerque sur BeIN 1
