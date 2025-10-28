L2 : Programme TV et résultats de la 12e journée

12e journée de Ligue 2 :

Mardi 28 octobre

20h30 : AS Saint-Etienne - Pau FC (sur beIN Sports 2)

AS Nancy Lorraine - Bastia (sur beIN Sports Max 9)

Clermont Foot - Montpellier Hérault (sur beIN Sports Max 7)

Stade Lavallois - Le Mans FC (sur beIN Sports Connect)

USL Dunkerque - Red Star FC (sur beIN Sports Max 6)

Troyes - Amiens SC (sur beIN Sports Max 4)

US Boulogne - Stade de Reims (sur beIN Sports Max 5)

Grenoble Foot 38 - En Avant Guingamp (sur beIN Sports Max 8)

Rodez Aveyron Football - FC Annecy (sur beIN Sports Max 10)