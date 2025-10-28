Ligue 2 programmme
L2 : Programme TV et résultats de la 12e journée

12e journée de Ligue 2 :
Mardi 28 octobre
20h30 : AS Saint-Etienne - Pau FC (sur beIN Sports 2)
AS Nancy Lorraine - Bastia (sur beIN Sports Max 9)
Clermont Foot - Montpellier Hérault (sur beIN Sports Max 7)
Stade Lavallois - Le Mans FC (sur beIN Sports Connect)
USL Dunkerque - Red Star FC (sur beIN Sports Max 6)
Troyes - Amiens SC (sur beIN Sports Max 4)
US Boulogne - Stade de Reims (sur beIN Sports Max 5)
Grenoble Foot 38 - En Avant Guingamp (sur beIN Sports Max 8)
Rodez Aveyron Football - FC Annecy (sur beIN Sports Max 10)

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Troyes
241173120911
2
Red Star
23117221798
3
Pau
211163217125
4
Saint-Étienne
201162321174
5
Montpellier
171152413112
Tout afficher
0
