L2 : Olivier Guégan limogé par Sochaux

Par Claude Dautel

Longtemps prétendant à la montée en Ligue 1, le FC Sochaux a soudainement lâché prise et pointe désormais à la sixième place du classement. Résultat, le club doubiste n'a pas attendu pour limoger Olivier Guégan.

« La direction du FC Sochaux-Montbéliard, après avoir accordé à son entraîneur général et son staff technique l’ensemble des moyens requis par ces derniers pour répondre aux ambitions exprimées par le Club, a été alertée par certains signaux négatifs récurrents durant la deuxième partie de saison. Ces signaux sont allés en s’accentuant et ont abouti à une spirale de défaites ces dernières semaines. En conséquence, il a été décidé de mettre à pied à titre conservatoire l’entraîneur principal du FCSM, Olivier Guégan, et ses deux entraîneurs-adjoints Éric Guérit et Jérôme Monier. Dans l’attente de la nomination d’un nouvel entraîneur, la direction de l’équipe première est confiée à compter de ce jeudi 18 mai à Pierre-Alain Frau et Sylvain Monsoreau, respectivement entraîneurs des U19 nationaux et de la réserve du Club », précise le FC Sochaux dans un communiqué.