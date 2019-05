L2 : Mickaël Landreau et Lorient, c'est fini !

Dans : Ligue 2.

Au lendemain de la victoire du FC Lorient au Havre, laquelle n'a toutefois pas permis au club breton d'arracher un ticket pour les playoffs de Ligue 2 puisque Lens et le Paris FC se sont également imposés, Mickaël Landreau n'est plus l'entraineur des Merlus. Une décision prise d'un commun accord comme l'affirme le club dans un communiqué.

« Mickaël Landreau ne sera plus l’entraîneur du FC Lorient la saison prochaine suite à une résiliation à l’amiable de son contrat. Cette décision clôt une réflexion partagée depuis quelques semaines. Le FC Lorient remercie Mickaël Landreau pour son travail lors de ses deux années passées à la tête des Merlus, avec professionnalisme, engagement et sérieux. Le FC Lorient communiquera le nom du prochain entraîneur dans les semaines à venir », précise la formation bretonne. Arrivé au FC Lorient après la relégation en Ligue 2 en 2017, Mickaël Landreau n'a donc pas réussi le challenge de faire remonter les Merlus dans l'élite et il le paie.