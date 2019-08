L2 : La ligue, la Ligue, la justice t'...ordonne de faire monter Luzenac !

Dans : Ligue 2.

Il y a cinq, le club de Luzenac décrochait sportivement sa place en Ligue 2. Mais la Ligue de Football Professionnel mettait en branle toute une mécanique pour aboutir, avec réussite, à ce que la formation alors entraînée par Christophe Pélissier ne puisse pas accéder à l'anti-chambre de la Ligue 1. Mais depuis, Jérôme Ducroc, président du club, n'a pas baissé les bras et son action en justice contre la décision de la LFP a finalement abouti. La Dépêche annonce ce samedi que Luzenac a obtenu gain de cause, rendant donc illégale la sanction de la Ligue.

« La deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux vient d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 mai 2017. L'instance a également annulé la décision de la LFP du 27 août 2014. En clair, le Luzenac Ariège Pyrénées aurait bel et bien dû évoluer en Ligue 2 », indique le quotidien régional. Pour Jérôme Ducroc, la victoire est énorme. « Aujourd’hui, je suis un président de Ligue 2. Pour être honnête, je suis sur un petit nuage. On s’est battus pendant 66 mois pour ça. Il y a encore une dizaine de fidèles autour de moi. Combien de fois on m’a dit d’arrêter ! Tout démontrait que ça ne servait à rien de continuer. Mais j’ai toujours gardé espoir. C’est énorme », confie celui qui préside toujours la SASP Luzenac AP. La Dépêche précise que la LFP va se pourvoir devant le Conseil d'Etat, mais que la décision prise à Bordeaux est exécutoire. Cela nous promet peut-être du sport...