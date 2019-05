L2 : Lens et le Paris FC en pré-barrage, Béziers relégué !

Dans : Ligue 2, Lens, Metz, Brest, ESTAC, GFC.

Le championnat de Ligue 2 s’est achevé ce vendredi soir avec une 38e journée pleine de buts.

Dans le haut de tableau, Metz, le champion, termine sa saison en beauté face à son dauphin brestois (1-0). Derrière, Troyes (3e), auteur d’un nul contre l’AC Ajaccio (0-0), affrontera soit le Paris FC (4e après son succès 1-0 face au Gazélec) ou Lens (5e suite à sa victoire 5-2 contre Orléans) lors du barrage de la L2. Les deux dernières formations du Top 5 s’affronteront mardi prochain dans un pré-barrage.

Concernant la lutte pour le maintien, Béziers rejoint le Red Star en National, malgré sa victoire contre Nancy (3-0). Et la place de barragiste est pour le GFC Ajaccio, vu que Sochaux sauve sa peau contre Grenoble (3-1). La formation corse affrontera donc Le Mans, le troisième de N1, les 28 mai et 2 juin prochains en barrages d’accession à la Ligue 2. Un championnat où l’on retrouvera Rodez, le champion de National, et Chambly, son second.