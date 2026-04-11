L2 : Le Mans rate l'occasion de faire peur à l'ASSE

30e journée de Ligue 2



Red Star - Bastia : 4-3 Boulogne - Le Mans : 0-0Red Star - Bastia : 4-3

Après-midi spectaculaire en Ligue 2, surtout du côté du Red Star, où les locaux l’ont emporté 4-3 après avoir été menés 1-3 durant la rencontre. Les Franciliens reviennent à seulement trois points du Mans, incapable de se défaire de Boulogne (0-0). Un résultat qui arrange l’ASSE puisque les Manceaux ne dépassent pas les Verts avant la rencontre de ce samedi soir entre Dunkerque et Saint-Etienne à 20 heures.