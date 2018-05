L2 : Le Havre éjecte Brest et poursuit son rêve

Dans : Ligue 2.

Rencontre bouillante au Stade Océane ce mardi pour le premier match des play-offs d’accession à la Ligue 1. Avec l’avantage du terrain, Le Havre s’est imposé 2-0 face à Brest.

Les Normands ont plutôt dominé les débats, et ont été récompensés avec un joli but de Fontaine (1-0, 38e) avant de clore la marque par Bonnet (2-0, 88e). La fin de match a été houleuse avec une bagarre générale et plusieurs cartons rouges, notamment pour Butin et l’entraineur Furlan à Brest, et Youga au Havre. Mais le HAC a gagné le droit de poursuivre son parcours du combattant, avec un match à Ajaccio dont le vainqueur disputera le barrage d’accession face au 18e de Ligue 1.