L2 : La Ligue 2 passe à 22, la FFF va refuser !

Dans : Ligue 2.

La LFP a décidé d'autoriser la Ligue 2 à passer à 22 clubs la saison prochaine, la FFF annonce déjà qu'elle va refuser cette décision. Et un clash de plus, un !

L’Assemblée Générale de la Ligue de Football Professionnel a décidé ce mercredi de valider le passage à 22 clubs pour la Ligue 2 la saison prochaine. Il s’agissait de sauver Le Mans et Orléans, sportivement relégués, tout en accueillant Pau et Dunkerque, qui montent du National. Selon L’Equipe, cette décision a été prise avec 55% des voix, preuve qu’il y a tout de même eu débat au sein de la LFP. Mais d’ores et déjà la Fédération Française de Football, qui aura le fin mot dans ce dossier, a fait savoir qu’elle s’opposera à ce passage à 22 clubs en Ligue 2.

Via son comité exécutif, la FFF peut en effet rejeter la décision de la Ligue de Football Professionnel et c’est ce que Noël Le Graët va faire dans les prochains jours. Le patron de la Fédération Française de Football ne veut pas d’une exception pour la Ligue 2 au moment où de nombreux recours ont été déposés devant les tribunaux, et notamment par Amiens en Ligue 1, qui demande également le passage à 22 du Championnat de L1 afin d'obtenir son maintien, estimant qu'en ces circonstances inédites le foot devait réagir de manière solidaire. Le football professionnel français ne s'épargnera donc aucune crise durant cette fin de saison très particulière.